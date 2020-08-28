На юношу, прикурившего сигарету от свечи в храме, завели уголовное дело

Молодого человека обвиняют в «публичных действиях, выражающих явное неуважение, совершенных в целях оскорбления чувств верующих».

«В июле 2020 года подозреваемый, находясь в одном из православных храмов Читы, демонстративно прикурил сигарету о зажженную свечу, стоящую на алтаре», — рассказали в ведомстве.

Свое проказничество парень снял на видео и опубликовал в соцсети. Правда, после получил столько угроз от верующих, что пришлось долго извиняться, в том числе на видео.

«Я не хотел никого обидеть, я вам клянусь. Я это сделал даже не ради хайпа, не было такой задумки, чтобы это видео залетело. Просто вообще для себя, по своей глупости, тупости. Я просто не знал, что за это есть какая-то статья, ответственность», — рассказал юноша.

Он также написал, что сразу «узнал насколько люди могут быть агрессивны и угрожающи».

«От моего поступка никто не пострадал физически, а вот я сейчас могу пострадать за то, что я подросток и совершил ошибку», — жалуется и раскаивается парень.

Следователи выясняют все обстоятельства преступления. Сейчас молодой человек находится на свободе, однако грозит ему до 3 лет колонии.

Ранее барнаульский священник в пух и прах разнес успешный фильм «Т-34», назвав его «оскорблением чувств верующих».