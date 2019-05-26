«Оскорбление чувств верующих». Барнаульский священник в пух и прах разнес успешный фильм «Т-34»

Известный барнаульский священник Александр Микушин опубликовал на своих страницах в соцсетях мнение о военном блокбастере «Т-34», который вышел в кино на новогодних каникулах и стал лидером проката. Свой отзыв он озаглавил так: «Оскорбление чувств верующих и здравого смысла».

Отцу Александру не понравилось, как изобразили в фильме священнослужителя-танкиста Серафима Ионова. «Верующий в этой картине выглядит нелепо и смешно. Ну, а чудеса во время танковых сражений — это просто верх абсурда», — написал Микушин.

В качестве примеров хороших фильмов про войну Микушин привел «17 мгновений весны», «Фронт за линией фронта», «Они сражались за Родину» и «Спасение рядового Райана».

«Да простят меня патриоты, но в фильме „Спасение рядового Райана“ верующий снайпер показан великолепно! Солдат читает псалмы, валит без промаха фашистов и гибнет в бою, спасая войсковых товарищей фильма. В фильме „Т-34“ — сказочная история с давно устаревшим слоу-мо. <…> Ну и конечно, о добрых фашистах замолвили слово. <…> Узники концлагеря откормлены, как в санатории, и в хорошей физической форме. Что тут сказать? Просто пошлость, звенящая пошлость российского кинематографа», — высказался священник.

Ранее известный кинокритик Антон Долин заявил, что авторы очистили фильм от пропагандистской и идеологической составляющей. «Создатели не делают вид, будто «Т-34» — картина по реальным событиям, в своей основе — это «чистая фантазия, адаптированная для тинейджеров», — отозвался о ленте Долин. Критик также отметил схематизм сюжета и слабую проработку характеров героев.

Видеоблогер и обозреватель кинофильмов Евгений Баженов (BadComedian) в своем обзоре подверг фильм разгромной критике. По его мнению, фильм исторически недостоверен и фактически оправдывает нацизм. Баженов особенно подчеркнул, что концлагерь в фильме показан безобидным, и в качестве доказательств привел выдержки из реальных исторических документов. Также его возмутило, что эсовец Клаус показан как положительный персонаж. Батальные сцены BadComedian также раскритиковал, особенно эпизод с выстрелом, который пробил сразу два немецких танка.

Справка

Священник Александр Микушин стал известен после серии высказываний от ситуации с судебным процессом над Марией Мотузной по статье об оскорблении чувств верующих. Отец Александр необычный священнослужитель: он не боится признаваться в любви к западному кинематографу, делать селфи или выложить в соцсеть видео с освящения «Ашана».