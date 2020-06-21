На заметку современным язычникам: самый энергетически насыщенный и длинный день настал на Земле

Активность солнечных лучей связана с летним солнцестоянием.

В этот день Солнце доходит до 23 градуса северной широты, где оно «перпендикулярно в полдень, затем оно начнет уходить к экватору».

В день летнего солнцестояния прогревание земной поверхности могло бы быть самым активным, но этому мешает перемещение теплых и холодных воздушных масс, пишет bfm.ru. Так что на климат самый энергетически насыщенный день никакого влияния не окажет.

Почему день называют солнцестоянием?

В этот день у обычного наблюдателя складывается впечатление, что Солнце будто застывает на месте и никуда не двигается в течение всего дня. Но это не так. Солнцестояние происходит, когда наклон оси вращения Земли в направлении на Солнце принимает наименьшее значение — 23,4 градуса.

5 фактов о летнем солнцестоянии

В Древнем Египте в день солнцестояния начинался новый год;

В Древней Греции день летнего солнцестояния был днем всеобщего социального равенства;

Тысячи современных язычников каждый год едут в Стоунхендж , чтобы отметить день летнего солнцестояния;

чтобы отметить день летнего солнцестояния; Самая жаркая погода устанавливается через несколько недель после дня солнцестояния;

В этот день в 1633 году Галилео Галилея заставили признать ложным учение Коперника.

Нужно ли загадать желание на день солнцестояния?

Считается, что 21 июня — самый удачный день для того, чтобы загадать желание. Дело в том, что именно в этот день от Солнца исходит максимальное количество энергии.