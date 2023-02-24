На здании Художественного музея в Барнауле установили вывеску

На реконструируемом более 11 лет здании ГХАК на площади Октября в Барнауле установили вывеску «Художественный музей».

Напомним, работа над реконструкцией музея началась в 2012 году. Однако, стройка прервалась — основной подрядчик «СтройГАЗ» стал банкротом. По первоначальным планам объект должны были сдать больше семи лет назад.

В 2018 году контракт на реконструкцию получила компания «Селф».Теперь здание музея планируют сдать до конца 2023 года, а смонтировать оборудование — в 2024-м.

Ранее altapress.ru писал о том, что успели построить в Барнауле и мире, пока переносили сдачу художественного музея.