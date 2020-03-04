На Землю несется гигантский опасный астероид

Потенциально опасный астероид в конце апреля приблизится к Земле, сообщает РИА Новости, со ссылкой на NASA.

По расчетам ученых, астероид подойдет к нашей планете 29 апреля. В этот день он будет находиться в 6,29 миллиона километров от Земли — это в 16 раз дальше, чем Луна. Диаметр астероида составляет от 1,8 до 4,1 километра.

Астероиду присвоен номер номер 52768 (1998 OR2). ОН считается потенциально опасным, поскольку трасса его полета пересекает орбиту Земли. Оборот вокруг Солнца он совершает за 3,68 земных года.

Приближение потенциально опасных астероидов к Земле не редкость. Ранее altapress.ru писал о небесном теле номер 163373, которое приближалось к планете 15 февраля. В следующий раз это произойдет только через 55 лет.