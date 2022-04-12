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Жизнь

Набиуллина не имеет конкурентов на пост главы ЦБ, заявили в Госдуме

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил «Известиям», что на пост главы Центробанка нет претендентов, помимо Эльвиры Набиуллиной.

Эльвира Набиуллина.
Эльвира Набиуллина.
duma.gov.ru

Напомним, Набиуллина занимает пост главы Центробанка с 2013 года. В июне 2022 года заканчивается второй срок ее полномочий.

Накануне президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной в качестве претендента на эту должность.

«Других претендентов на пост главы ЦБ нет — президент внес только одну кандидатуру. Будем ее обсуждать», — отметил Аксаков.

Он подчеркнул, что несмотря на критику в адрес Набиуллиной, в том числе за резкое повышение ключевой ставки и заморозку части золотовалютных резервов, действующей команде ЦБ удалось набрать очки в условиях беспрецедентного санкционного давления.

Платежи функционируют, ни одна банковская лицензия не отозвана, рубль стабилизировался, биржа успешно восстановила свою работу — указал депутат.

Он отметил, что золотовалютные резервы из США успели вывести, однако страны Европы заморозили $300 млрд.

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