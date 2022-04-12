Набиуллина не имеет конкурентов на пост главы ЦБ, заявили в Госдуме

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил « Известиям », что на пост главы Центробанка нет претендентов, помимо Эльвиры Набиуллиной.

Напомним, Набиуллина занимает пост главы Центробанка с 2013 года. В июне 2022 года заканчивается второй срок ее полномочий.

Накануне президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной в качестве претендента на эту должность.

«Других претендентов на пост главы ЦБ нет — президент внес только одну кандидатуру. Будем ее обсуждать», — отметил Аксаков.

Он подчеркнул, что несмотря на критику в адрес Набиуллиной, в том числе за резкое повышение ключевой ставки и заморозку части золотовалютных резервов, действующей команде ЦБ удалось набрать очки в условиях беспрецедентного санкционного давления.

Платежи функционируют, ни одна банковская лицензия не отозвана, рубль стабилизировался, биржа успешно восстановила свою работу — указал депутат.

Он отметил, что золотовалютные резервы из США успели вывести, однако страны Европы заморозили $300 млрд.