Традиции на Пасхальную седмицу
Светлая седмица — это неделя, которая следует сразу после Пасхи. Пасхальная седмица — сплошная, в течение нее не нужно соблюдать пост, даже по средам и пятница.
Можно подать милостыню, помочь или деньгами, или вещами, или словом.
На протяжении всей недели нужно радоваться и обходить стороной негативных людей. Понедельник сплошной седмицы — хороший день для отдыха. Важные дела можно отложить.
Нужно проводить на улице больше времени, если позволяет погода.
В старину в этот день брали в руки веточки вербы и легонько хлестали ими родных, друзей и знакомых — чтобы прогнать болезни и нечистую силу. Для этого же окатывали друг друга водой, поэтому день еще называли Поливальный понедельник.
Женщины опускали в воду крашеное яичко и умывались — считалось, что так можно весь год быть красивой и с крепким здоровьем.
Считается, что сегодня нужно посетить своих бабушек и крестных.
Не стоит планировать крупные покупки, но для мелкого шопинга день вполне благоприятный.
Что нельзя делать в Понедельник Светлой седмицы
- Нельзя усердно трудиться, приступать к важным делам — все может пойти не по плану. Однако отказываться от обязанностей тоже не следует.
- Нельзя продолжать поститься в качестве демонстрации силы веры.
- Нельзя охотиться и рыбачить. Данный запрет действует на всю светлую неделю.
- Нельзя обижать птиц, уличных и домашних животных, скотину. В этот праздник радоваться и быть счастливыми должны все, в том числе и братья наши меньшие.
- Нельзя ругаться, ссориться, разводить конфликты, сплетни и слухи.
- Нельзя задумывать недоброе, продумывать месть, злиться на кого-то.
- В Светлую седмицу можно почти все. Но, тем не менее, нельзя вдаваться в крайности, всю неделю объедаться и напиваться. Нужно соблюдать меру.
Народные приметы на 16 апреля
- Облака плывут быстро и на большой высоте — погода будет хорошей.
- Темные облака движутся медленно — быть дождю.
- Восход золотистый и розовый — хорошая погода установится на несколько дней.
- Листья на березе распустились раньше, чем на ольхе — к засушливому лету.
- Целый день ветер дует — к прохладному лету.
- Снег полностью растаял — май будет солнечный.