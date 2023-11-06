Начали обрабатывать реагентами обледенелые тротуары в Барнауле

В первых числах ноября ни дня не обходится без гололедов.

Снег и гололед в Барнауле.

Лед покрыл тротуары, лестницы, автомобильные дороги. Утром водители сталкиваются с тем, что машину открыть невозможно — двери замерзают.

То же самое происходит в частных домах, в которых наледь покрывает замки ворот. Чтобы выйти из ледяного плена, жителям Алтайского края приходится применять силу, рассказали читатели altapress.ru.

Однако часть проблемы постепенно решают. Мэрия Барнаула сообщила, что на тротуары начали высыпать реагенты.

Где уже не скользко?

5 ноября смесью песка и соли посыпали все районы города. В том числе на улицах Молодежная, Крупская, Профинтерна, Свердлова, Шукшина, Кавалерийская, Лазурная, Калинина, Профинтерна, проспектах Комсомольском, Космонавтов и других участках.

А 6 ноября — на улицах Титова, Эмилии Алексеевой, Советской, Воровского, Ползунова, Пушкина,. Короленко, Никитина, Песчаной, Чкалова, Аванесова, Юрина, 2-ой Северо-Западной, 42 Краснознаменной Бригады, Антона, Петрова, Власихинской, Солнечной Поляны, на Социалистическом и Красноармейском проспектах.

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