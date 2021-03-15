Начальник полиции получил 600 тыс. рублей от приятеля, попросившего «поколдовать» над уголовным делом

Полицейского задержали в субботу, 13 марта, во время получения 600 тыс. рублей.

«Начальнику отдела полиции № 1 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток до 11 мая 2021 года», — рассказали в красноярском Железнодорожном райсуде.

Как уточняет региональный СК, полицейского обвинили в «получении через посредника крупной взятки за переквалификацию уголовного дела».

«В феврале 2021 года к начальнику полиции обратился его знакомый с просьбой оказать содействие в переквалификации уголовного дела его приятеля с более тяжкой статьи на менее тяжкую, пообещав за это денежное вознаграждение», — пояснили в ведомстве.