Начальник полиции получил 600 тыс. рублей от приятеля, попросившего «поколдовать» над уголовным делом

Полицейского задержали в субботу, 13 марта, во время получения 600 тыс. рублей.
«Начальнику отдела полиции № 1 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток до 11 мая 2021 года», — рассказали в красноярском Железнодорожном райсуде.
Как уточняет региональный СК, полицейского обвинили в «получении через посредника крупной взятки за переквалификацию уголовного дела».
«В феврале 2021 года к начальнику полиции обратился его знакомый с просьбой оказать содействие в переквалификации уголовного дела его приятеля с более тяжкой статьи на менее тяжкую, пообещав за это денежное вознаграждение», — пояснили в ведомстве.
Правоохранителя вместе с приятелем задержали 12 марта в момент передачи денег. Посреднику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
В региональном МВД сообщили о проведении служебной проверки: «В случае установления вины будет уволен по отрицательным мотивам».
Ранее в Новосибирске осудили экс-начальника райотдела полиции, бравшего в качестве взятки хинкали и салат из огурцов.