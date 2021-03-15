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Жизнь

Начальник полиции получил 600 тыс. рублей от приятеля, попросившего «поколдовать» над уголовным делом

В Красноярске арестовали начальника отдела полиции, задержанного вместе с товарищем при передаче крупной взятки, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Полицейского задержали в субботу, 13 марта, во время получения 600 тыс. рублей.

«Начальнику отдела полиции № 1 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток до 11 мая 2021 года», — рассказали в красноярском Железнодорожном райсуде.

Как уточняет региональный СК, полицейского обвинили в «получении через посредника крупной взятки за переквалификацию уголовного дела».

«В феврале 2021 года к начальнику полиции обратился его знакомый с просьбой оказать содействие в переквалификации уголовного дела его приятеля с более тяжкой статьи на менее тяжкую, пообещав за это денежное вознаграждение», — пояснили в ведомстве.

Правоохранителя вместе с приятелем задержали 12 марта в момент передачи денег. Посреднику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В региональном МВД сообщили о проведении служебной проверки: «В случае установления вины будет уволен по отрицательным мотивам».

Ранее в Новосибирске осудили экс-начальника райотдела полиции, бравшего в качестве взятки хинкали и салат из огурцов.

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