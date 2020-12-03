Голодный полицейский, бравший хинкали и салат из огурцов в качестве взятки, получил срок

В Новосибирске бывшего начальника райотдела полиции признали виновным в получении взятки в виде еды, сообщает региональный СК.

Полицейский три года получал пищу от предпринимателей — с октября 2015-го по сентябрь 2018-го. Официально его накормили на 53 тыс. рублей.

В благодарность начальник полиции запрещал своим подчиненным выискивать нарушения в деятельности бизнесменов.

«Систематически давал незаконные указания <…> по несоставлению протоколов о правонарушениях в отношении предпринимателей, которые самовольно заняли муниципальные земельные участки и разместили на них торговые объекты для коммерческой деятельности», — рассказали в ведомстве.

Свою вину полицейский признал в полном объеме. В ходе следствия арестовали его автомобиль стоимостью 1,5 млн рублей.

Пельмени. На бийском предприятии «Мясная тележка». Дмитрий Лямзин

Борец за общественную безопасность получил 3 года условно. Также его на 3 года лишили права служить в правоохранительных органах.

Как уточняет «Сибирь.Реалии», любимыми блюдами начальника были хинкали и салат из огурцов. При этом яства иногда доставляли прямо на рабочее место — в отдел полиции.

Ранее в Алтайском крае полицейский так стремился поднять показатели, что дослужился до суда.