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23 сентября 13°C
Жизнь

Над долиной Золотого озера на Алтае пронеслись полчища смердящих клопов

Над Телецким озером пролетела туча клопов. Они мигрируют с середины сентября в поисках укромных мест для зимовки, рассказали в Алтайском заповеднике.

Массовый лет клопов над Телецким озером.
Массовый лет клопов над Телецким озером.
А. Лотов / altzapovednik.ru

Насекомых, отличающихся дурным запахом, заметили в долине Телецкого 12 сентября, после установления теплой погоды.

«В воздухе стали слышны глухие звуки, напоминающие далеко летящий вертолет. Эти звуки издают крылья щитников, массово летящих через Телецкое озеро», — рассказывают в заповеднике.

Массовый лет клопов над Телецким озером.
Массовый лет клопов над Телецким озером.
А. Лотов / altzapovednik.ru

Ежегодно над озером наблюдается лет килевика лиственного из семейства древесных щитников и в меньшей мере щитника красноногого из семейства настоящих щитников.

«Чтобы перезимовать клопы ищут укромные места, чем по-видимому и объясняются ежегодные осенние миграции. Для них это либо кора деревьев, либо лиственный покров на земле. В анабиоз впадают в стадии имаго. Весной вскоре после анабиоза начинают спариваться», — отметили в научном отделе заповедника.

Осенние миграции щитников происходят на протяжении всего периода научных исследований на Телецком озере. Еще в 1930-х годах в научных трудах упоминается массовый лет клопов в начале осени.

Ранее эксперты рассказали altapress.ru о распространении лугового мотылька.

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