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4 декабря
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Жизнь

Над заводом в Новосибирске нависло подозрительное облако

Новосибирцы обратили внимание на странное облако, которое повисло над заводом ЖБИ-1. Горожане описали его как плотное и подозрительное, пишет НГС.

Небо. Зима.
Небо. Зима.
СС0

«Это не туман. Было прямо конкретное плотное облако очень чёткой формы именно там, над заводом, больше нигде не было. А потом стало вот так растягивать его, только в этом месте, больше нигде ничего нет. Что это? Какие-то выбросы?», переживают жители города.

На заводе объяснили, что образование облака связано с особенностями технологического процесса. По вечерам в расположенные на улице пропарочные камеры под давлением подают пар температурой около 120 градусов. Это нужно для того, чтобы бетон в формах прогрелся и схватился. Через щели в крышках пар выходит наружу и, если нет ветра, он скапливается над заводом.

Облако состоит из чистого технологического пара без вредных примесей, заверили на предприятии.

Ранее жители Алтайского края заметили в небе НЛО.

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