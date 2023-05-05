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Жизнь

Над Землей зависнет Цветочная Луна

Полнолуние могут наблюдать жители Земли 5 мая. Явление, которое случится называют еще Цветочной луной, пишет mail.ru.

Полнолуние. Лунный закат на орбите.
Полнолуние. Лунный закат на орбите.
Сайт космонавта Олега Артемьева

Когда Луна находится строго на противоположной от Солнца стороне и полностью им освещена, жители Земли ночью видят на небе круглый диск — полнолуние. При этом ночное светило ярче обычного, и находится над горизонтом практически всю ночь.

Наблюдения показывают — фазы Луны все же влияют на поведение и самочувствие как людей, так и животных. Некоторые люди во время полнолуния могут вести себя по-другому — становиться более агрессивными и раздражительными.

А домашние животные могут стать более активными во время полнолуния.

Ранее шопоголикам в полнолуние посоветовали спрятать деньги. И не оформлять страховки и кредиты.

Цветочная Луна – самое распространенное название для полной Луны в мае. Дело в том, что в Северном полушарии в это время начинается сезон цветения.

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