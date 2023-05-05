Над Землей зависнет Цветочная Луна

Когда Луна находится строго на противоположной от Солнца стороне и полностью им освещена, жители Земли ночью видят на небе круглый диск — полнолуние. При этом ночное светило ярче обычного, и находится над горизонтом практически всю ночь.

Наблюдения показывают — фазы Луны все же влияют на поведение и самочувствие как людей, так и животных. Некоторые люди во время полнолуния могут вести себя по-другому — становиться более агрессивными и раздражительными.

А домашние животные могут стать более активными во время полнолуния.

Ранее шопоголикам в полнолуние посоветовали спрятать деньги. И не оформлять страховки и кредиты.

Цветочная Луна – самое распространенное название для полной Луны в мае. Дело в том, что в Северном полушарии в это время начинается сезон цветения.