Шопоголикам в полнолуние посоветовали спрятать деньги

24 июня настанет полнолуние, и астрологи заранее рассказали, как вести себя тем, кто любит тратить деньги.

В этот день астрологи советуют припрятать кошельки, иначе могут случиться необдуманные и бесполезные траты.

Лучше отказаться от решения вопросов, связанных с деньгами, в том числе не оформлять страховки и кредиты, сказал в беседе с изданием «Главред» астролог Влад Росс.

«Логика будет хромать, а в финансовых делах она потребуется, как и умение трезво мыслить. В это время могут сорваться шопоголики и накупить ненужное барахло», — предупредил он.

Другой астролог — Юлия Погорельченко — солидарна с коллегой, она считает, что возрастают риски денежных потерь, и не советует планировать какие-то важные дела, пишет News.ru.

Также она советует не давить на своего партнера, потому что это может «привести к непоправимым последствиям». А лучше заняться планированием, прописать действия на следующую неделю.