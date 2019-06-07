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Жизнь

Надкусанные бургеры от Тимати продают за пять тысяч рублей

На сайте Avito продают надкусанные бургеры, которые рэпер Тимати раздавал в Тюмени 6 июня. Такие бургеры более чем в 10 раз дороже тех, что продаются в ресторане артиста Black Star Burger.

Тимати.
Тимати.
пресс-служба ТНТ.

«Настоящий бургер, который держал в руках сам Тимати. В наличии две штуки, один немного надкусанный», — пишет автор объявления. Цена, указанная на сайте, составляет 4 999 рублей за одну штуку.

6 июня тысячи тюменцев пришли на Цветной бульвар в надежде получить бесплатный бургер из рук певца, пишет ura.ru. Не обошлось без происшествий — четырем девушкам стало плохо в давке — врачи и охранники отнесли их в карету скорой помощи.

В марте 20 тыс. человек устроили давку в Бишкеке за бургерами от Тимати. На раздаче бургеров люди прыгали через ограду, была давка, терялись дети.

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