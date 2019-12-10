Надпись «Т-34» белый медведь получил из-за походов на помойку у военной части

Белого медведя на Новой Земле пометили надписью «Т-34» для безопасности, так как он регулярно посещал местную помойку, сообщает РИА «Новости» .

«Медведя так пометили ученые нашей группы, потому что он ходил на помойку у военной части», — рассказал старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Илья Мордвинцев, который сейчас работает на архипелаге.

Также Мордвинцев отметил, что надпись «Т-34» обозначала номер участка, где бродил медведь, а не легендарный танк.

По его словам, буквально накануне они этого медведя видели вблизи поселка.

«Он уже чистенький и в прекрасном состоянии», — подчеркнул ученый, говоря о медведе.

Напомним, на прошлой неделе сотрудник WWF на Чукотке опубликовал видео с белым медведем, на боку которого черной краской крупно написано «Т-34». Изначально было неизвестно, где сделано видео — на Чукотке или на Новой Земле.

Ученые отметили, что со временем краска с шерсти смоется, однако до этого момента она будет мешать медведю охотиться.