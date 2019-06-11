Наглый и разнузданный хряк отбирает еду у доверчивых австралийских детей

Грант стал местной знаменитостью и иногда гуляет по улицам города самостоятельно.
Излишняя свобода свиньи и стала проблемой для некоторых жителей Вангаратты.
По словам горожан, Грант любит делать подкопы в поисках пищи и отбирать еду у других домашних животных или детей.
Хряком «заинтересовался» мэр городка — хозяин животного получил «депешу» от главы города. В письме мэр запретил свинье гулять по улицам. В противном случае, Эвансу придется заплатить штраф в размере 806 долларов, пишет mail.ru.
Поклонники хряка сразу встали на его сторону и начали звать Гранта на прогулки в другие города. Правда, неизвестно, как отреагировали противники «свиных экскурсий».
Ранее сообщалось, что словацком лесу кабаны раскопали уникальный клад. Они отрыли огромное количество монет.