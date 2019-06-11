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Жизнь

Наглый и разнузданный хряк отбирает еду у доверчивых австралийских детей

Австралиец Мэтью Эванс уже несколько лет держит дома необычного питомца — огромного хряка по прозвищу Грант. Мужчина даже завел для животного страничку в соцсети.

Свиньи.
Свиньи.
СС0

Грант стал местной знаменитостью и иногда гуляет по улицам города самостоятельно.

Излишняя свобода свиньи и стала проблемой для некоторых жителей Вангаратты.

По словам горожан, Грант любит делать подкопы в поисках пищи и отбирать еду у других домашних животных или детей.

Хряком «заинтересовался» мэр городка — хозяин животного получил «депешу» от главы города. В письме мэр запретил свинье гулять по улицам. В противном случае, Эвансу придется заплатить штраф в размере 806 долларов, пишет mail.ru.

Поклонники хряка сразу встали на его сторону и начали звать Гранта на прогулки в другие города. Правда, неизвестно, как отреагировали противники «свиных экскурсий».

Ранее сообщалось, что словацком лесу кабаны раскопали уникальный клад. Они отрыли огромное количество монет.

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