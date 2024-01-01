Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование с 1 января

Шахраманян подписал указ 28 сентября 2023 года. Согласно ему, с 1 января все государственные учреждения и организации распускаются, а сама республика прекращает существовать.
Свое решение президент принял в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией, "исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Нагорного Карабаха", указано в документе.
Напоминаем, что 20 сентября при посредничестве российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе были прекращены боевые действия, шедшие на протяжении 19-20 сентября. В результате была достигнута договоренность о полном разоружении вооруженных формирований армии обороны Нагорного Карабаха.
Подробнее о конфликте мы писали в нашем материале.
Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал