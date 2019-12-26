«Наигрались в песочнице?»: барнаульцы помогают друг другу доставать машины из-под сугробов

Утром 26 декабря барнаульские автолюбители боролись с последствиями двухдневной метели. В одиночку вытащить машину из-под сугробов нелегко — водители помогают друг другу и делятся впечатлениями в соцсетях.

В паблике «Barnaul22» в социальной сети «Вконтакте» жители Барнаула рассказывают о утренних приключениях не дорогах. «Кто как сегодня выбирался со двора? Наигрались в песочнице? На видео двор Малахова, 99. Вытащили 12 машин!» — пишет Наталья.

Вчера, 25 декабря, в этом же дворе в течение дня застряли около 10−12 машин, сообщают читатели altapress.ru. Жители окрестных домов, замечая, что машины во дворе буксуют и не могут выехать из снежного плена, приходили на помощь, помогали выталкивать автомобили. Но не все барнаульцы настроены на взаимовыручку.

«Если у вас не внедорожник 4wd, оставьте свои машинки в покое под сугробами. Не мучайте ни себя, ни авто, ни окружающих», — пишут комментаторы в соцсетях.