Накануне паводка на Алтай прибыл глава МЧС

6 апреля глава МЧС России Евгений Зиничев побывал в Республике Алтай. Ему доложили, что первая волна весеннего половодья в 2019 году началась раньше обычного, но благодаря малоснежной зиме риски затопления территорий Республики Алтай и Алтайского края невелики, передает пресс-служба ведомства.