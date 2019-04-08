Накануне паводка на Алтай прибыл глава МЧС

Раннее половодье на Алтае объясняется аномально теплой погодой, установившейся с февраля, сказал Зиничеву начальник Алтайского гидрометцентра Александр Люцигер. Он добавил, что в высокогорьях Республики Алтай объемы снега находятся в пределах нормы. Температура воздуха в апреле по территории бассейна верхней Оби в Республике Алтай будет нормальной, но осадки ожидаются обильные, из-за чего значительно увеличится приток воды в реки.
Евгений Зиничев после докладов синоптиков и своих подчиненных сделал вывод, что подготовка к паводку на Алтае находится под контролем.
Евгений Зиничев,
глава МЧС России:
Прежде всего, необходимо проконтролировать готовность всех гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод, проверить, все ли собственники установлены. Проверить достаточность материальных резервов. Особое внимание необходимо уделить вопросам оповещения и информирования населения, особенно в отдаленных населенных пунктах. Для этого нужно использовать громкоговорящие устройства, проводить подворовые обходы.
Напомним, в 2019 году в Алтайском крае некоторые реки вскрылись раньше обычного. Однако специалисты пока не ждут серьезного паводка.