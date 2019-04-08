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Жизнь

Накануне паводка на Алтай прибыл глава МЧС

6 апреля глава МЧС России Евгений Зиничев побывал в Республике Алтай. Ему доложили, что первая волна весеннего половодья в 2019 году началась раньше обычного, но благодаря малоснежной зиме риски затопления территорий Республики Алтай и Алтайского края невелики, передает пресс-служба ведомства.

Паводок на Алтае 2018. Вода в с. Солонешное (Солонешенский район)
Паводок на Алтае 2018. Вода в с. Солонешное (Солонешенский район)
Александр Александрович, Barnaul 22

Раннее половодье на Алтае объясняется аномально теплой погодой, установившейся с февраля, сказал Зиничеву начальник Алтайского гидрометцентра Александр Люцигер. Он добавил, что в высокогорьях Республики Алтай объемы снега находятся в пределах нормы. Температура воздуха в апреле по территории бассейна верхней Оби в Республике Алтай будет нормальной, но осадки ожидаются обильные, из-за чего значительно увеличится приток воды в реки.

Евгений Зиничев после докладов синоптиков и своих подчиненных сделал вывод, что подготовка к паводку на Алтае находится под контролем.

Евгений Зиничев,
глава МЧС России:

Прежде всего, необходимо проконтролировать готовность всех гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод, проверить, все ли собственники установлены. Проверить достаточность материальных резервов. Особое внимание необходимо уделить вопросам оповещения и информирования населения, особенно в отдаленных населенных пунктах. Для этого нужно использовать громкоговорящие устройства, проводить подворовые обходы.

Напомним, в 2019 году в Алтайском крае некоторые реки вскрылись раньше обычного. Однако специалисты пока не ждут серьезного паводка.

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