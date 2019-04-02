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2 апреля 12°C

Снег съело. Синоптики рассказали, каким будет паводок-2019 в Алтайском крае

В 2019 году в Алтайском крае некоторые реки вскрылись раньше средних многолетних дат. Однако специалисты пока не ждут серьезного паводка и особенно высоких уровней воды, рассказала altapress.ru Ольга Прахт, начальник отдела гидрологии алтайского гидрометцентра.

Паводок на Алтае 2018. Вода в с. Солонешное (Солонешенский район)
Паводок на Алтае 2018. Вода в с. Солонешное (Солонешенский район)
Александр Александрович, Barnaul 22

Уже вскрылся Алей в верхнем и среднем течениях, Чарыш в верховьях и малые реки по югу и юго-западу Алтайского края.

Сложная обстановка сохраняется на реке Алей в районе Рубцовска, там вода может достигнуть опасной отметки. Здесь возможно подтопление прибрежных территорий в ближайшие сутки-двое.

В 2019 году синоптики ожидают паводок на Алтае ниже среднего. Это связано с тем, что в бассейнах рек были небольшие снегозапасы, а таяние растянулось во времени. Днем температура была выше нуля, а ночью — ниже. Снег, как говорят в народе, «съедало». Поэтому особенно высоких уровней воды специалисты пока не прогнозируют.

Первая волна паводка связана с таянием снега на равнинных частях водосборов рек Алтайского края. Средние даты для Оби: с 13 по 19 апреля. Вторая волна паводка наступает, когда снег тает высоко в горах. Две волны половодья есть не на всех реках региона. Это характерно только для Катуни и Оби.

Паводок в Затоне, 30 апреля 2015 года.
Паводок в Затоне, 30 апреля 2015 года.
Олег Богданов

Подтопленных районов нет

В региональном МЧС altapress.ru рассказали, что сейчас в Алтайском крае стабильная гидрологическая обстановка. Подтопление населенных пунктов пока не прогнозируют. В ведомстве отметили, что по всему бассейну Верхней Оби продолжается процесс снеготаяния и увеличивается приточность талой воды в реки. Наблюдается положительная динамика уровней воды.

Наибольший рост уровней отмечен в бассейнах рек Чарыш (в среднем и нижнем течении) и Алей (в верхнем и среднем течении).

Лед постепенно разрушается:

  • промоины — Обь (Фоминское), Чарыш (Карпово 2), Бия (Бийск),
  • Чумыш (Ельцовка, Тальменка),
  • промоины, подвижка — Песчаная (Точильное),
  • остаточные забереги, редкий ледоход — Катунь (Сростки), Ануй (Солонешное),
  • разводья — Чарыш (Чарышское), Алей (Локоть, Рубцовск),
  • лёд подняло, закраина — Чарыш (Белоглазово),
  • ледостав — Обь (Усть-Пристань, Барнаул, Шелаболиха, Камень-на-Оби), Чумыш (Кытманово),
  • закраины — Чумыш (Заринск),
  • вода на льду — Тогул (Тогул), Бурла (Хабары),
  • чисто — Алей (Гилёво);
  • вода течёт поверх льда — Алей (Старо-Алейское).

Altapress.ru писал, что 29 марта оперативная группа МЧС России по Алтайскому краю отправилась в Краснощековский район. Группа дежурит в районе населенного пункта Карпово-2, где в начале ледохода подтопления низменных участков наиболее вероятны.

Специалисты будут наблюдать за ситуацией, собирать информацию и оперативно передавать в Центр управления силами в кризисных ситуациях.

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