Снег съело. Синоптики рассказали, каким будет паводок-2019 в Алтайском крае

Уже вскрылся Алей в верхнем и среднем течениях, Чарыш в верховьях и малые реки по югу и юго-западу Алтайского края.
Сложная обстановка сохраняется на реке Алей в районе Рубцовска, там вода может достигнуть опасной отметки. Здесь возможно подтопление прибрежных территорий в ближайшие сутки-двое.
В 2019 году синоптики ожидают паводок на Алтае ниже среднего. Это связано с тем, что в бассейнах рек были небольшие снегозапасы, а таяние растянулось во времени. Днем температура была выше нуля, а ночью — ниже. Снег, как говорят в народе, «съедало». Поэтому особенно высоких уровней воды специалисты пока не прогнозируют.
Первая волна паводка связана с таянием снега на равнинных частях водосборов рек Алтайского края. Средние даты для Оби: с 13 по 19 апреля. Вторая волна паводка наступает, когда снег тает высоко в горах. Две волны половодья есть не на всех реках региона. Это характерно только для Катуни и Оби.
Подтопленных районов нет
В региональном МЧС altapress.ru рассказали, что сейчас в Алтайском крае стабильная гидрологическая обстановка. Подтопление населенных пунктов пока не прогнозируют. В ведомстве отметили, что по всему бассейну Верхней Оби продолжается процесс снеготаяния и увеличивается приточность талой воды в реки. Наблюдается положительная динамика уровней воды.
Наибольший рост уровней отмечен в бассейнах рек Чарыш (в среднем и нижнем течении) и Алей (в верхнем и среднем течении).
Лед постепенно разрушается:
- промоины — Обь (Фоминское), Чарыш (Карпово 2), Бия (Бийск),
- Чумыш (Ельцовка, Тальменка),
- промоины, подвижка — Песчаная (Точильное),
- остаточные забереги, редкий ледоход — Катунь (Сростки), Ануй (Солонешное),
- разводья — Чарыш (Чарышское), Алей (Локоть, Рубцовск),
- лёд подняло, закраина — Чарыш (Белоглазово),
- ледостав — Обь (Усть-Пристань, Барнаул, Шелаболиха, Камень-на-Оби), Чумыш (Кытманово),
- закраины — Чумыш (Заринск),
- вода на льду — Тогул (Тогул), Бурла (Хабары),
- чисто — Алей (Гилёво);
- вода течёт поверх льда — Алей (Старо-Алейское).
Altapress.ru писал, что 29 марта оперативная группа МЧС России по Алтайскому краю отправилась в Краснощековский район. Группа дежурит в районе населенного пункта Карпово-2, где в начале ледохода подтопления низменных участков наиболее вероятны.
Специалисты будут наблюдать за ситуацией, собирать информацию и оперативно передавать в Центр управления силами в кризисных ситуациях.