Снег съело. Синоптики рассказали, каким будет паводок-2019 в Алтайском крае

В 2019 году в Алтайском крае некоторые реки вскрылись раньше средних многолетних дат. Однако специалисты пока не ждут серьезного паводка и особенно высоких уровней воды, рассказала altapress.ru Ольга Прахт, начальник отдела гидрологии алтайского гидрометцентра.

Уже вскрылся Алей в верхнем и среднем течениях, Чарыш в верховьях и малые реки по югу и юго-западу Алтайского края.

Сложная обстановка сохраняется на реке Алей в районе Рубцовска, там вода может достигнуть опасной отметки. Здесь возможно подтопление прибрежных территорий в ближайшие сутки-двое.

В 2019 году синоптики ожидают паводок на Алтае ниже среднего. Это связано с тем, что в бассейнах рек были небольшие снегозапасы, а таяние растянулось во времени. Днем температура была выше нуля, а ночью — ниже. Снег, как говорят в народе, «съедало». Поэтому особенно высоких уровней воды специалисты пока не прогнозируют.

Первая волна паводка связана с таянием снега на равнинных частях водосборов рек Алтайского края. Средние даты для Оби: с 13 по 19 апреля. Вторая волна паводка наступает, когда снег тает высоко в горах. Две волны половодья есть не на всех реках региона. Это характерно только для Катуни и Оби.

Паводок в Затоне , 30 апреля 2015 года. Олег Богданов

Подтопленных районов нет

В региональном МЧС altapress.ru рассказали, что сейчас в Алтайском крае стабильная гидрологическая обстановка. Подтопление населенных пунктов пока не прогнозируют. В ведомстве отметили, что по всему бассейну Верхней Оби продолжается процесс снеготаяния и увеличивается приточность талой воды в реки. Наблюдается положительная динамика уровней воды.

Наибольший рост уровней отмечен в бассейнах рек Чарыш (в среднем и нижнем течении) и Алей (в верхнем и среднем течении).

Лед постепенно разрушается:

промоины — Обь ( Фоминское), Чарыш ( Карпово 2), Бия ( Бийск),

Фоминское), Чарыш Карпово 2), Бия Бийск), Чумыш ( Ельцовка , Тальменка),

Ельцовка Тальменка), промоины , подвижка — Песчаная ( Точильное),

подвижка — Песчаная Точильное), остаточные забереги , редкий ледоход — Катунь ( Сростки), Ануй ( Солонешное),

редкий ледоход — Катунь Сростки), Ануй Солонешное), разводья — Чарыш ( Чарышское), Алей ( Локоть , Рубцовск),

Чарышское), Алей Локоть Рубцовск), лёд подняло , закраина — Чарыш ( Белоглазово),

закраина — Чарыш Белоглазово), ледостав — Обь ( Усть-Пристань , Барнаул , Шелаболиха , Камень-на-Оби), Чумыш ( Кытманово),

Усть-Пристань Барнаул Шелаболиха Камень-на-Оби), Чумыш Кытманово), закраины — Чумыш ( Заринск),

Заринск), вода на льду — Тогул ( Тогул), Бурла ( Хабары),

Тогул), Бурла Хабары), чисто — Алей ( Гилёво);

Гилёво); вода течёт поверх льда — Алей ( Старо-Алейское).

Altapress.ru писал, что 29 марта оперативная группа МЧС России по Алтайскому краю отправилась в Краснощековский район. Группа дежурит в районе населенного пункта Карпово-2, где в начале ледохода подтопления низменных участков наиболее вероятны.

Специалисты будут наблюдать за ситуацией, собирать информацию и оперативно передавать в Центр управления силами в кризисных ситуациях.