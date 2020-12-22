Наказание грозит директору школы, где от ковида в один день скончались два учителя

В Якутии директора 40 школ нарушили ковидный запрет на работу учителей старше 65 лет, а в одной из них скончались два педагога, сообщает « ТайгаПост ».

Как объяснили в республиканском минобре, свою позицию директора объяснили личным желанием пожилых педагогов, подкрепленных письменными заявлениями.

Хотя в условиях пандемии работников старше 65 лет должны отправить на больничный, в отпуска или на дистанционное исполнение обязанностей.

Всем 40 директорам грозит административная ответственность, подчеркнули в ведомстве.

В распоряжении издания оказались материалы проверки одной из школ, где в один день — 16 октября — умерли сразу два педагога.

«В ней обучается 306 ребят. Первый диагноз COVID-19 здесь был поставлен 28 сентября семикласснице. Однако 16 дней до этого девочка с семьей находилась на самоизоляции. И было решено не объявлять карантин», — говорится в документе.

Онкодиспансер. Карантин. Анна Зайкова.

В итоге 2 октября на больничный ушла 55-летняя учительница. Через три дня ее госпитализировали с коронавирусом, лежала в одной палате с матерью. 13 октября скончалась мать, а 16-го умерла педагог.

Другую 72-летнюю учительницу допустили до работы с согласия директора школы. 6 октября педагог сообщила о повышении температуры, 9-го ее госпитализировали, а 16-го она скончалась.

В минобре отметили, что даже после смертей педагогов нашлись директора школ, пожелавшие оставить в классах пожилых учителей.

Ранее в Красноярске умерла молодая учительница биологии — по «известной» причине, которую не хотели раскрывать.