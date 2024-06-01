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Жизнь

Наконец-то без дождя. Какая погода будет в Алтайском крае 1 июня

В Алтайском крае в первый день лета не будет дождя. О других подробностях рассказали в региональном ЦГМС.

Солнце показалось из-за туч.
Солнце показалось из-за туч.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае

Ночью температура в регионе составила от 0 до +5 градусов, местами заморозки до -2 градусов.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман.

Ветер северо-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается 13-18 градусов тепла.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман.

Ветер северо-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Погода в Барнауле

Ночью температура составит 1-3 градуса тепла, местами заморозки до 0 и -1 градуса.

Преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный, 2-7 м/с.

Днем в Барнауле ожидается 13-15 градусов тепла.

Преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный, 2-7 м/с.

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