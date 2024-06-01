Наконец-то без дождя. Какая погода будет в Алтайском крае 1 июня

Погода в Алтайском крае
Ночью температура в регионе составила от 0 до +5 градусов, местами заморозки до -2 градусов.
Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман.
Ветер северо-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Днем в Алтайском крае ожидается 13-18 градусов тепла.
Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман.
Ветер северо-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Погода в Барнауле
Ночью температура составит 1-3 градуса тепла, местами заморозки до 0 и -1 градуса.
Преимущественно без осадков.
Ветер северо-западный, 2-7 м/с.
Днем в Барнауле ожидается 13-15 градусов тепла.
Преимущественно без осадков.
Ветер северо-западный, 2-7 м/с.
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