Налоговая начала рассылку «писем счастья»

Налоговая служба начала массовую рассылку уведомлений об уплате имущественных налогов, сообщили в УФНС по Алтайскому краю. Бумажные письма получат только те, кто не зарегистрирован в онлайн-кабинете налогоплательщика.

С 2019 года формы уведомлений не предусматривают квитанцию на уплату налогов в привычном виде. Теперь в сводном налоговом уведомлении есть только информация, необходимая для перечисления налогов в бюджетную систему и все платежные реквизиты.

Срок уплаты транспортного, имущественного и земельного налога за 2018 год — не позднее 2 декабря 2019.

Налоговики просят граждан в случае возникновения вопросов не откладывать решение проблем на осень, а обращаться после получения уведомления.

В 2019 году бумажные уведомления придут из Кемерова, потому что их будет делать современная конвертальная машина Центра обработки данных Кемеровской области.