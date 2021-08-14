Налоговик тайно своими деньгами оплачивал долги россиян. За это его отстранили

В Московской области от работы отстранили сотрудника ФНС, который из собственного кошелька оплачивал мелкие долги россиян, сообщает 1w.ru .

Налоговик со своего счета оплачивал незначительные налоговые долги — от нескольких копеек до 100 рублей.

«Мотивировал тем, что сложнее, дольше и дороже пытаться с граждан взыскивать мелкие долги, возникшие перед бюджетом „техническим“ образом, либо в результате округления или доначисления пеней», — поясняет издание.

На мужчину пожаловались коллеги — их не устраивало, что его показатели работы превосходили результаты других сотрудников.

После неоднократных жалоб назначили служебную проверку, которая и выявила «незаконную деятельность».

Налоговик пояснил изданию, что его отстранили от работы на время проверки всей его служебной деятельности.

«Не уволен, а отстранен. Я хотел бы остаться инкогнито. На счет интервью не уверен», — отметил сотрудник ФНС.

Пока неизвестно, возбудят ли в отношении «виновного» уголовное дело, уволят или оставят в покое.

Ранее губернатор Алтайского края «объявил войну» бизнесу, прокручивающему махинации с налогами мимо бюджета.