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Жизнь

Налоговик тайно своими деньгами оплачивал долги россиян. За это его отстранили

В Московской области от работы отстранили сотрудника ФНС, который из собственного кошелька оплачивал мелкие долги россиян, сообщает 1w.ru.

Кадр из фильма "Робин Гуд. Начало".
Кадр из фильма "Робин Гуд. Начало".
kinopoisk.ru.

Налоговик со своего счета оплачивал незначительные налоговые долги — от нескольких копеек до 100 рублей.

«Мотивировал тем, что сложнее, дольше и дороже пытаться с граждан взыскивать мелкие долги, возникшие перед бюджетом „техническим“ образом, либо в результате округления или доначисления пеней», — поясняет издание.

На мужчину пожаловались коллеги — их не устраивало, что его показатели работы превосходили результаты других сотрудников.

После неоднократных жалоб назначили служебную проверку, которая и выявила «незаконную деятельность».

Налоговик пояснил изданию, что его отстранили от работы на время проверки всей его служебной деятельности.

«Не уволен, а отстранен. Я хотел бы остаться инкогнито. На счет интервью не уверен», — отметил сотрудник ФНС.

Пока неизвестно, возбудят ли в отношении «виновного» уголовное дело, уволят или оставят в покое.

Ранее губернатор Алтайского края «объявил войну» бизнесу, прокручивающему махинации с налогами мимо бюджета.

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