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Жизнь

«Нам бы его силу воли». Толстый камышовый кот из барнаульского зоопарка похудел к лету

Камышовый кот Айко из Барнаульского зоопарка известен своим тяжелым взглядом и упитанностью. Однако с приходом лета все изменилось. Сотрудники зоопарка сообщили в Instagram, что кот постройнел.

Камышовый кот в барнаульском зоопарке.
Камышовый кот в барнаульском зоопарке.
instagram.com/zoo22.ru.

«Друзья, Вы только посмотрите, как постройнел наш Айко», — написали сотрудники. Судя по фотографиям, кот действительно скинул приличное количество килограммов.

В комментариях барнаульцы оценили силу воли обитателя зоопарка. «Глаза открылись, а то щеками подпирались», — смеются комментаторы.

Но нашлись и те, кому явно не до смеха. «Кот смог, а я — нет», «Даже коты к лету похудели», — разочарованно сетуют барнаульцы.

«Все ради женщины! Вот молодец!», — написал один из комментаторов, очевидно, намекая, что такие изменения в образе кота связаны с камышовой кошечкой Жужей, которая в начале 2020 года появилась в зоопарке.

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