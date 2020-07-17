«Нам бы его силу воли». Толстый камышовый кот из барнаульского зоопарка похудел к лету

«Друзья, Вы только посмотрите, как постройнел наш Айко», — написали сотрудники. Судя по фотографиям, кот действительно скинул приличное количество килограммов.
В комментариях барнаульцы оценили силу воли обитателя зоопарка. «Глаза открылись, а то щеками подпирались», — смеются комментаторы.
Но нашлись и те, кому явно не до смеха. «Кот смог, а я — нет», «Даже коты к лету похудели», — разочарованно сетуют барнаульцы.
«Все ради женщины! Вот молодец!», — написал один из комментаторов, очевидно, намекая, что такие изменения в образе кота связаны с камышовой кошечкой Жужей, которая в начале 2020 года появилась в зоопарке.