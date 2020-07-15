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Коронавирус
Жизнь

«Нам приготовиться умирать?»: жительница Барнаула не знает, как встречать новую самоизоляцию

Пенсионерка по имени Галина рассказала в паблике «Черное и Белое Барнаул», что она навряд ли переживет новую самоизоляцию в Алтайском крае, если такой режим введут.

Самоизоляция. Коронавирус.
Самоизоляция. Коронавирус.
CC0

Напомним, ранее в сети появилась неподтвержденная информация о якобы разрабатываемых новых мерах сдерживания коронавируса, включающих и новую самоизоляцию.

Если информация подтвердится, то Алтайский край это может коснуться в первую очередь. Дело в том, что после голосования за поправки к Конституции в регионе резко увеличился прирост зараженных.

«Здравствуйте, вот хочу спросить: если объявят самоизоляцию, то как дальше выживать? Если после первой изоляции поголовно влезли в долги», — написала женщина.

Она рассказала, что пенсия у нее 9,5 тыс. рублей. На квартплату уходит около 4 тысяч, на закрытие кредита еще почти 4 тысячи.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

При этом на иждивении находится младший сын — после операции на позвоночнике. Он уже три года не может работать, но, по словам женщины, врачи не дают инвалидность.

«17 мая 2020 старший сын умер. Похороны в долг. Обратилась в банк по отсрочке на 3 месяца — отказали, смерть к пандемии не относится. Нам приготовиться умирать? Заранее таблетки или веревки готовить?» — спрашивает женщина.

Она отметила, что один раз в год получает помощь от государства — 1300 рублей, доплат на сына нет. Приходится кушать «лапшу да куриные обрезки» и жить без лекарств в страхе перед новой самоизоляцией.

Ранее россияне заявили, что уверены в приходе второй волны коронавируса.

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