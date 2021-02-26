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26 февраля
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Жизнь

Напиток от облысения обнаружили ученые

Замедлить и даже предотвратить облысение, а также ускорить рост волос поможет зеленый чай, сообщает Express.

Зеленый чай.
Зеленый чай.
Michael Stern, CC BY-SA 2.0, part from original.

В этом уверены американские исследователи.

Зеленый чай богат антиоксидантами, при этом большинство из них поступают из соединений, известных как катехины, а самый мощный — галлат эпигаллокатехина (EGCG).

Он сокращает выпадение волос, препятствует их истончению, лечит перхоть, псориаз и избавляет от шелушений кожи головы.

Ученые уверены, что EGCG можно использовать для профилактики или лечения андрогенной алопеции: за счет механизма избирательного ингибирования активности 5-альфа-редуктазы, благодаря пролиферативному и антиапоптотическому действию, оказываемому на клетки волосяного сосочка, пишет «Росбалт». Он стимулирует рост человеческих волос.

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