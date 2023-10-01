Направление — северное. Но тепло порадует любителей прогулок на Алтае

Кому бродить по лесу с лукошком не нравится — предпочитает парковые зоны городов. Тем более, этому способствует солнечная и теплая погода днем.
Так, 1 октября в Алтайском крае температура воздуха прогреется до 14 градусов тепла. А в Барнауле — до 12. Правда, ветер северный, но очень умеренный — от 2 до 7 метров в секунду.
Так что самое время пошуршать сухой листвой на тропах.
Кстати, 1 октября в Изумрудном парке Барнаула состоится праздник для пожилых людей. Как и положено — с конкурсами и концертами.
Между тем, выяснилось, когда устойчивый снежный покров ляжет в Сибири.
В западной части Сибири в начале зимы уже сформируется снежный покров, и он будет устойчивым весь месяц.
Показатели температуры воздуха – ее средние дневные значения в Сибирском федеральном округе — составят минус 11 градусов.