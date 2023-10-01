Направление — северное. Но тепло порадует любителей прогулок на Алтае

Небесная канцелярия решила порадовать жителей Алтайского края умеренно-теплой погодой. И люди обрадовались прогуляться в лесу и подышать свежим воздухом. А заодно срезать опят на ужин. Как правило, эти грибы буйно "колосятся" на радость любителей тихой охоты.