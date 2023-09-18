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Жизнь

Стабильное влияние Арктики: выяснилось, когда устойчивый снежный покров ляжет в Сибири

Повторится ли аномально теплый сезон, какая будет зима 2023-2024 года в Сибири — этот вопрос волнует многих жителей СФО.

Снег в алтайском селе. Много снега.
Снег в алтайском селе. Много снега.
altapress.ru

В западной части Сибири в начале зимы уже сформируется снежный покров, и он будет устойчивым весь месяц.

Показатели температуры воздуха – ее средние дневные значения в Сибирском федеральном округе — составят минус 11 градусов, пишет v-2021.org. Однако синоптики не исключают резкое похолодание в регионе в декабре — столбик термометра опустится до минус 18 градусов днем, а ночные температуры составят минус 30.

Резкое похолодание спровоцируют холодные арктические массы.

Много снежных дней придется на вторую половину декабря, но к наступлению Нового года снег прекратится. Установится ветреная морозная погода.

Тучи ходят хмуро

Весь декабрь будет пасмурным или переменно облачным, солнце покажется всего пару раз.

Между тем на календаре 18 сентября. И бабье лето радует любителей погулять не по скользким зимним тротуарам. Как и обещали синоптики, днем в Алтайском крае солнечно, температура воздуха составляет 20 градусов тепла.

При этом алтайские аграрии приспосабливаются к изменению климата.

Все чаще в новостях встречается словосочетание «погодная аномалия». Да и не читающие новостей жители Алтайского края уже в текущем году столкнулись с нетипично холодным маем, перешедшим в аномально жаркий июнь, когда температура воздуха в отдельных районах превышала +40°С.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, к 2020 году 40% взрослых россиян полагали, что проблема глобального потепления необоснованна и раздута. Вместе с тем, 93% опрошенных признавали, что климат меняется. В сельской местности 62% респондентов отметили влияние этих изменений на их жизнь.

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