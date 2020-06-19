Напротив Барнаульского зоопарка появится альпинарий

Районная администрация посчитала такой вариант оформления зеленого уголка наиболее подходящим.

«Открытая и освещенная площадка позволит альпинарию выглядеть максимально эффектно», — отметили чиновники.

Цветник украсит угол в центре пешеходной зоны и станет продолжением аллеи по ул. Георгиева.

Горка покроется разными цветами, а вокруг будет высажена живая изгородь из кустарников.

18 июня подрядчик уже приступил к подготовке грунта и формированию декора из камней.

«Размещать камни нужно под небольшим уклоном, чтобы они выглядели максимально естественно. Как будто их местоположение не менялось долгие годы. В промежутках между ними будут высажены зеленые растения, по периметру клумбы — более 30 корней цветочной рассады. На финальном этапе будет оформлен сухой ручей из мраморной крошки», — рассказал начальник управления коммунального хозяйства администрации Индустриального района Виталий Хозов.