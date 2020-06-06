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Жизнь

В Барнауле жители домов вдохновились тротуарами и объединились, чтобы кое-что создать

Жители двух барнаульских домов после ремонта дворов решили самостоятельно продолжить благоустройство и создали «зеленые уголки», сообщает мэрия города.

Барнаул украсили оригинальными клумбами.
Барнаул украсили оригинальными клумбами.
barnaul.org

На благоустройство придомовой территории жильцов домов № 34 и 36 по улице Деповской вдохновил ремонт дворов в рамках проекта «Городская комфортная среда» — появились тротуары, парковки и детская площадка.

«Разбили три клумбы, одну огородили деревянным заборчиком. Высадили многолетние и сезонные цветы — пионы, люпины, лилии, хосты, гвоздики, ирисы, бархатцы, цинии, агератум, флоксы, алиссум», — рассказали в мэрии.

Также возле домов появились декоративные деревья — дерен, сирень, спирея, курильский чай, рябинолистник, дуб. Осенью планируют высадить саженцы рябины и яблони.

Благоустройством занимаются и молодежь, и люди пожилого возраста. В свободное время выходят вскапывать, высаживать рассаду, полоть сорняки, поливать.

«Мы все заняты работой и семьей. Но, если есть желание, чтобы вокруг нас стало красиво, это возможно сделать. Жильцы всегда откликаются помочь, пусть не сразу, позже, когда у них будет свободное время». — отметили председатели советов домов.

Напомним, на берегу Барнаулки, с обеих сторон от моста по проспекту Социалистическому, сделают большую эко-зону с торчащими из-под земли пальцами.

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