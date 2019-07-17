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Жизнь

Нарколог Минздрава предложил создать зоны продажи алкоголя на пустырях

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн предложил сократить время продажи алкоголя и перенести ее за пределы жилой застройки, сообщает «Интерфакс».

Алкоголь. Застолье.
Алкоголь. Застолье.
СС0

«Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты — не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья», — заявил Брюн.

Но эта мера не будет действенной для малых городов и сел, поэтому там нужно сократить часы продажи алкоголя, все-таки признал нарколог.

По его словам, фактический уровень потребления спиртного на душу населения может значительно отличаться от официальных данных, потому что в небольших населенных пунктах часто пьют алкоголь, произведенный в домашних условиях, а не купленный в магазине, пишет polit.ru.

«Я боюсь, к тем около 10 литрам (в год), которые мы имеем, прибавится еще примерно столько же. Причем оценить это сложно. Я много путешествовал в молодости по малым городам Севера и Дальнего Востока. Есть люди солидные, богатые, которые покупают водку в магазине, и есть те, которые гонят брагу в бочках», — сказал нарколог.

Ранее ученые рассказали, как алкоголь влияет на психику. Выяснилось, что непьющие женщины и мужчины реже всего жаловались на появление проблем с психикой по сравнению с остальными добровольцами. А состояние пьющих участников улучшалось и достигало почти тех же значений, что и для трезвенников, если они отказывались от алкоголя.

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