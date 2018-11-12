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Жизнь
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Наркотики или баловство: что за загадочные надписи появляются в Барнауле

В Барнауле больше года назад начали появляться странные надписи со словом «УГЛИ». Их делают на жилых домах, зданиях и даже в транспорте. В редакцию altapress.ru поступило несколько вопросов от читателей по этому поводу.

Надпись "УГЛИ".
Надпись "УГЛИ".
altapress.ru

В соцсетях высказывают несколько версий появления надписей. Вариант с рекламой угля всерьез не рассматривают — ведь рядом с этим словом не пишут никаких телефонов.

Версия 1. В Барнауле завелось crew («крю») — сообщество уличных художников-граффитистов. Барнаульцы вспоминают, что несколько лет назад везде мелькали слова «глобус» и «утро», которые не несли никакого особого смысла.

Версия 2. Это просто пранк (розыгрыш). Уличные художники хотят таким образом просто ввести горожан в ступор.

Версия 3. Надпись указывает на лежащие поблизости «закладки». Так, в жаргоне наркоманов присутствует слово «антрацит» — так называют сухие кристаллические наркотики. Однако при этом неясно, какой смысл делать такие надписи в общественном транспорте, где закладку сложно оставить.

Надпись &quot;УГЛИ&quot;.
Надпись «УГЛИ».
altapress.ru

Полиция не в курсе

В ГУ МВД по Алтайскому краю удивились запросу altapress.ru и сообщили, что ни в управлении по контролю за оборотом наркотиков, ни в подразделениях по делам несовершеннолетних не знают ничего о смысле этих надписей. При этом полицейские пообещали обратить на это внимание.

Надпись &quot;УГЛИ&quot;.
Надпись «УГЛИ».
Наташа Тастакова в vk.com/barneos22

Что делать?

Любые подобные надписи на жилых домах должны закрашивать. Это обязанность УК или ТСЖ, туда и нужно сообщать об этом. Можно пожаловаться в контролирующие органы (комитет по ЖКХ, госинспекцию, прокуратуру) или в полицию, как это сделал барнаулец, которого возмутила свастика. Если же надпись появилась в транспорте или на здании — обращаться надо к собственнику или арендатору.

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