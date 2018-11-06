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Жизнь
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Барнаульца возмутила нарисованная на доме свастика

Барнаулец Геннадий Двоеглазов столкнулся с «вопиющим бездействием» по поводу свастики, нарисованной на доме по ул. Пролетарская, 188. Мужчина случайно увидел это изображение и пожаловался в полицию. До него, рассказал altapress.ru горожанин, оно никого не волновало.

Недвижимость.
Недвижимость.
altapress.ru

Геннадий Двоеглазов,
барнаулец:

Я случайно оказался на этой улице — просто трамвай пошел не по маршруту. Увидел эту свастику. Меня, как постоянного участника «Бессмертного полка», это возмутило. Напротив этого дома располагается частный сектор, в одном из дворов я увидел парня и обратился к нему. Он сказал, что свастика эта нарисована уже полгода как. То есть, несколько месяцев на это смотрели люди, и никто даже бровью не повел.

Мужчина сразу же позвонил в полицию и пошел дальше по своим делам. Через некоторое время он прошел мимо дома в обратном направлении — свастика была на месте. Парень, с которым он разговаривал, сообщил, что полицейские приезжали на место и опрашивали людей.

Геннадий Двоеглазов,
барнаулец:

Полицейские свою работу сделали, но мне непонятно: как управляющая компания могла столько бездействовать? Разве они не должны сразу же реагировать на такие вещи?

В ГУ МВД по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что по данному факту ведется проверка. В УК «Центральная», которая управляет домом, пояснили, что свастику уже замазали краской в цвет дома.

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