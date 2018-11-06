Барнаульца возмутила нарисованная на доме свастика

Я случайно оказался на этой улице — просто трамвай пошел не по маршруту. Увидел эту свастику. Меня, как постоянного участника «Бессмертного полка», это возмутило. Напротив этого дома располагается частный сектор, в одном из дворов я увидел парня и обратился к нему. Он сказал, что свастика эта нарисована уже полгода как. То есть, несколько месяцев на это смотрели люди, и никто даже бровью не повел.