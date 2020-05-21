Наркотики обнаружили в крови водителя, насмерть сбившего журналиста в Новосибирске

В Новосибирске виновнику ДТП, в котором погиб журналист Антон Лучанский, предъявили обвинение по более тяжкой статье, сообщает ГТРК «Новосибирск» .

Напомним, телеведущий, редактор и журналист Антон Лучанский погиб в конце марта. Поздно вечером на трамвайной остановке его сбил Mercedes.

Спустя два месяца стали известны новые обстоятельства, которые заставили следствие иначе квалифицировать действия водителя .

«Следствие получило результаты медицинского освидетельствования виновника трагедии. В момент совершения ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения: в его крови обнаружено вещество тетрагидроканабинол. Предъявлено новое обвинение: нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, совершенное в состоянии опьянения», — рассказали в программе «Вести Новосибирск».

Преступление с такими обстоятельствами наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет.

Примечательно, что о наркотическом опьянении водителя стало известно спустя два месяца после ДТП — обычно это занимает не больше 10 дней.

Как правило, в таких случаях виновнику избирают меру пресечения в виде ареста. Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде.