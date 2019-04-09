Народные приметы 9 апреля. Что нельзя делать на Матрену Настовицу

Матрена Настовица. Народные традиции 9 апреля
9 апреля в церковном календаре — день памяти мученицы Матроны Солунской. В народе святую прозвали «Настовицей» — от слова «наст»: это твердая корка на снегу, которая может появиться после оттепели, пишет hollydays.ru.
Люди замечали, что к 9 апреля реки «поднимаются». Говорили так: «Чибис прилетел, воду на хвосте принес» и «Вешний ледок, что чужой порог — ненадёжен».
Женщины молились святой Матроне и просили благословения: она считалась покровительницей всех хозяек.
По народным поверьям 9 апреля нельзя ссориться. Считалось, что иначе будет очень сложно помириться.
Народные приметы на 9 апреля 2019 года
- Предки подмечали: на Матрену щука хвостом лед разбивает.
- Если утром 9 апреля туман и иней, то год будет урожайным.
- На Матрену Настовицу вечером кричит чибис — значит, завтра будет ясно. Если стая этих птиц летает низко, то в ближайшие дни не стоит ждать осадков.
- Если 9 апреля над домами летают чайки, то скоро начнется ледоход.