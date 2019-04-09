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Жизнь

Народные приметы 9 апреля. Что нельзя делать на Матрену Настовицу

Матрена Настовица — народный праздник 9 апреля 2019 года. По-другому его называют «Полурепица», «Настовица» и «Пестовицы». Рассказываем, почему этот день так прозвали и что по народным поверьям нельзя делать 9 апреля на Матрену Настовицу.

Цветы. Весна.
Цветы. Весна.
СС0

Матрена Настовица. Народные традиции 9 апреля

9 апреля в церковном календаре — день памяти мученицы Матроны Солунской. В народе святую прозвали «Настовицей» — от слова «наст»: это твердая корка на снегу, которая может появиться после оттепели, пишет hollydays.ru.

Люди замечали, что к 9 апреля реки «поднимаются». Говорили так: «Чибис прилетел, воду на хвосте принес» и «Вешний ледок, что чужой порог — ненадёжен».

Женщины молились святой Матроне и просили благословения: она считалась покровительницей всех хозяек.

По народным поверьям 9 апреля нельзя ссориться. Считалось, что иначе будет очень сложно помириться.

Вода. Капли. Брызги
Вода. Капли. Брызги
СС0

Народные приметы на 9 апреля 2019 года

  • Предки подмечали: на Матрену щука хвостом лед разбивает.
  • Если утром 9 апреля туман и иней, то год будет урожайным.
  • На Матрену Настовицу вечером кричит чибис — значит, завтра будет ясно. Если стая этих птиц летает низко, то в ближайшие дни не стоит ждать осадков.
  • Если 9 апреля над домами летают чайки, то скоро начнется ледоход.
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