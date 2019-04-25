Народные приметы 25 апреля. Что нельзя делать на Василия Парильщика

Василий Парильщик. Народные традиции 25 апреля
25 апреля в календаре православной церкви — день почтения памяти святого Василия, епископа Парийского. На Руси его имя переиначили и объяснили это так: «На Василия весна землю парит».
Предки верили, что 25 апреля из берлог вылазят медведи. Люди предупреждали: в этот день не стоит ходить в лес, пишет hollydays.ru.
Люди молились, чтобы святой Василий придал им силы духа и избавил от болезней.
В 2019 году на 25 апреля у православных христиан выпал Великий четверг Страстной недели.
Народные приметы на 25 апреля 2019 года
- Если утро на Василия Парильщика холодное, а день ясный, то скорее всего лето будет сухим.
- Если 25 апреля солнечно и от земли идет пар, то это хорошая примета — к урожаю.
- Дождь на Василия Парильщика предвещает дождливый май.
- Верба зацвела 25 апреля — к теплу.