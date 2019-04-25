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Жизнь

Народные приметы 25 апреля. Что нельзя делать на Василия Парильщика

Василий Парильщик — народный праздник 25 апреля 2019 года. По-другому его называют «Василий», «Василий Парийский» и «Лесной праздник». Согласно народным поверьям, в этот день выходит из берлоги медведь. Рассказываем, что нельзя делать на Василия Парильщика.

Цветы. Весна.
Цветы. Весна.
СС0

Василий Парильщик. Народные традиции 25 апреля

25 апреля в календаре православной церкви — день почтения памяти святого Василия, епископа Парийского. На Руси его имя переиначили и объяснили это так: «На Василия весна землю парит».

Предки верили, что 25 апреля из берлог вылазят медведи. Люди предупреждали: в этот день не стоит ходить в лес, пишет hollydays.ru.

Люди молились, чтобы святой Василий придал им силы духа и избавил от болезней.

В 2019 году на 25 апреля у православных христиан выпал Великий четверг Страстной недели.

Цветок. Мать-и-мачеха
Цветок. Мать-и-мачеха
СС0

Народные приметы на 25 апреля 2019 года

  • Если утро на Василия Парильщика холодное, а день ясный, то скорее всего лето будет сухим.
  • Если 25 апреля солнечно и от земли идет пар, то это хорошая примета — к урожаю.
  • Дождь на Василия Парильщика предвещает дождливый май.
  • Верба зацвела 25 апреля — к теплу.
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