Народные приметы 27 апреля. Что нужно сделать на Мартына Лисогона, чтобы привлечь добро

Мартын Лисогон. Народные традиции 27 апреля
27 апреля в церковном календаре — день памяти святителя Мартина Исповедника, папы Римского, пишет days.pravoslavie.ru. В народе ему дали прозвище «Лисогон» из-за поверья, связанного с лисьими норами, уточняет hollydays.ru.
По-другому 27 апреля еще называли «Вороний праздник». Суеверные предки считали эту птицу то зловещей, то мудрой и даже вещей. Чтобы «задобрить» воронов, их в поле подкармливали кашей.
В южных регионах в этот день начинали пахать и сеять ранние хлеба. У предков было положено на Мартына Лисогона работать весь день, от зари до зари. Считалось, что чем больше работать, тем больше добра придет в дом.
Кроме того, 27 апреля сватались и проводили смотрины. По народным поверьям, если эти события произошли в Мартынов день, то жизнь пары будет легкой.
Народные приметы на 27 апреля 2019 года
- Если в день Мартына Лисогона идет дождь, вспахивать землю будет легко.
- Если 27 апреля солнечно и тепло, стоит ждать хороший урожай.
- Прилетели стрижи с ласточками и зацвела ветла — значит, пришло время высаживать саженцы.
- Тучи и облака перемешались — это предвещает ветер и дождь.