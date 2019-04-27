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Жизнь

Народные приметы 27 апреля. Что нужно сделать на Мартына Лисогона, чтобы привлечь добро

Мартын Лисогон — народный праздник 27 апреля 2019 года. По-другому его называют «День Мартына». Предки считали, что в это время лисы начинают рыть новые норы и становятся легкой добычей. Рассказываем, что по народным поверьям нужно было сделать 27 апреля, чтобы привлечь в дом добро.

Лиса
Лиса
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Мартын Лисогон. Народные традиции 27 апреля

27 апреля в церковном календаре — день памяти святителя Мартина Исповедника, папы Римского, пишет days.pravoslavie.ru. В народе ему дали прозвище «Лисогон» из-за поверья, связанного с лисьими норами, уточняет hollydays.ru.

По-другому 27 апреля еще называли «Вороний праздник». Суеверные предки считали эту птицу то зловещей, то мудрой и даже вещей. Чтобы «задобрить» воронов, их в поле подкармливали кашей.

В южных регионах в этот день начинали пахать и сеять ранние хлеба. У предков было положено на Мартына Лисогона работать весь день, от зари до зари. Считалось, что чем больше работать, тем больше добра придет в дом.

Кроме того, 27 апреля сватались и проводили смотрины. По народным поверьям, если эти события произошли в Мартынов день, то жизнь пары будет легкой.

Весна. Крокус. Капли
Весна. Крокус. Капли
СС0

Народные приметы на 27 апреля 2019 года

  • Если в день Мартына Лисогона идет дождь, вспахивать землю будет легко.
  • Если 27 апреля солнечно и тепло, стоит ждать хороший урожай.
  • Прилетели стрижи с ласточками и зацвела ветла — значит, пришло время высаживать саженцы.
  • Тучи и облака перемешались — это предвещает ветер и дождь.
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