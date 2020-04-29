Народные приметы 29 апреля: как угадать успех по рассаде

Кто такая святая Ирина
Ирина родилась в конце III века в городе Аквилея. Она вместе со своими сестрами рано осталась без родителей, и всю жизнь девушки посвятили православной вере.
Вскоре сестер обвинили в отказе подношения жертв языческим богам. Но императору стало их жаль, ведь они были очень красивы. Он предложил девушкам отказаться от своей веры, а за это пообещал выдать всех замуж за богатых женихов. Но Ирина вместе с сестрами сказала, что они являются невестами Христа.
За это старших сестер приговорили к сожжению. Ирине же судья пригрозил блудным домом, но это не испугало девушку. Она ответила, что душа ее не будет осквернена, даже если тело будет насильственно поруганным.
В то время, когда девушку вели на исполнение наказания, два воина передали приказ от судьи. В нем говорилось о том, что девушку необходимо доставить на гору, а после доложить об исполнении ему. Этими двумя воинами оказались ангелы. Вернувшись, судья со стражниками не нашли дорогу к вершине, на которой стояла Ирина. Тогда один из солдат выстрелил из лука и убил мученицу.
Народные традиции 29 апреля
29 апреля часто заканчивался развив рек. Вешняя вода уходила и оставляла после себя размытые овраги и подмытые берега. Несколько недель с этого дня люди не ходили по краям обрывов. Боялись свалиться в реку вместе с подмытым куском земли.
В Аринин день подготавливали семена на рассаду. Капусту и огурцы высаживали в рассадные ящики.
Обычно за этим днем следовала теплая и солнечная погода. Поэтому рассада росла очень быстро. По темпу роста даже определяли успех в хозяйстве. К примеру, если рассаде нужно было много воды, то впереди ждал сухой сенокос. Если же наоборот, рассада влагу не вбирала, то ожидали дождливое лето.
Народные приметы 29 апреля
- На ольхе распустились цветы — настала пора засевать гречиху.
- «Запылала» лещина, значит, можно сажать лес.
- На Арину пора выжигать траву в поле.
- Молодые растения активно пьют воду — сенокос придется на сухие дни.
- С Ирины пару дней солнца — рассада будет удачной, урожай будет хорошим.
- Если в этот день слышен гулкий гром — хлеба будут мощными и ядреными.
- Если развелось много хрущей (майских жуков), то жди засуху.