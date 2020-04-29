Народные приметы 29 апреля: как угадать успех по рассаде

Народно-христианский праздник «Арина — урви берега» отмечается 29 апреля. По-другому его называют Ирина-рассадница, Ирина — заиграй овраги, Ирина — разбей берега. Название праздника напоминает об опасности берегов, которые могут обрушиться в это время. Рассказываем, кто такая святая Ирина и как определить успех в хозяйственных делах по рассаде в этот день.

Кто такая святая Ирина

Ирина родилась в конце III века в городе Аквилея. Она вместе со своими сестрами рано осталась без родителей, и всю жизнь девушки посвятили православной вере.

Вскоре сестер обвинили в отказе подношения жертв языческим богам. Но императору стало их жаль, ведь они были очень красивы. Он предложил девушкам отказаться от своей веры, а за это пообещал выдать всех замуж за богатых женихов. Но Ирина вместе с сестрами сказала, что они являются невестами Христа.

За это старших сестер приговорили к сожжению. Ирине же судья пригрозил блудным домом, но это не испугало девушку. Она ответила, что душа ее не будет осквернена, даже если тело будет насильственно поруганным.

В то время, когда девушку вели на исполнение наказания, два воина передали приказ от судьи. В нем говорилось о том, что девушку необходимо доставить на гору, а после доложить об исполнении ему. Этими двумя воинами оказались ангелы. Вернувшись, судья со стражниками не нашли дорогу к вершине, на которой стояла Ирина. Тогда один из солдат выстрелил из лука и убил мученицу.

Народные традиции 29 апреля

Цветы. Рассада. Весна. Анна Зайкова.

29 апреля часто заканчивался развив рек. Вешняя вода уходила и оставляла после себя размытые овраги и подмытые берега. Несколько недель с этого дня люди не ходили по краям обрывов. Боялись свалиться в реку вместе с подмытым куском земли.

В Аринин день подготавливали семена на рассаду. Капусту и огурцы высаживали в рассадные ящики.

Обычно за этим днем следовала теплая и солнечная погода. Поэтому рассада росла очень быстро. По темпу роста даже определяли успех в хозяйстве. К примеру, если рассаде нужно было много воды, то впереди ждал сухой сенокос. Если же наоборот, рассада влагу не вбирала, то ожидали дождливое лето.

Народные приметы 29 апреля