Народные приметы 23 апреля: почему в этот день нельзя далеко уезжать, а жены должны каяться

23 апреля отмечается народный праздник Терентий Маревный. Другие названия праздника Терентьев день, День солнцезахода и День кающихся жен. Рассказываем, за что нужно каяться женщинам и почему нельзя отправляться в дальнюю дорогу в этот день.

Кто такой Терентий

Терентий жил в III веке в Африке. Правящий в то время император-язычник Декий издал указ об обязательном принесении жертв идолам. Дружина Терентия отказалась это делать, и их приказали заточить. Всех христиан принуждали оказаться от веры, но эти попытки были безуспешными.

Мучеников морили голодом и напускали на них змей. Тогда Господь послал в помощь ангела, который освободил их от оков, оградил от злодеев и утолил голод. Правитель Африки Фортуниан разгневался и приказал обезглавить Терентия и его соратников.

Народные традиции 23 апреля

К 23 апреля устанавливалась теплая погода. Она превращала тающий снег в грязное месиво. Повсюду текли ручьи, а глина и почва размягчались. Поэтому день называли «невыездным» и сегодня старались не отправляться в дальний путь. В народе говорили: «На Терентия дорога рушится».

Дорога в лесу. Тропинка. СС0

По приметам, на Терентия жена, которая согрешила, должна была покаяться. Но это «средство» помогало не всем, а лишь тем, кто искренне желает наладить отношения с мужем и сохранить семью.

В этот день наши предки гадали. В доме нужно было обязательно политься растения, помыть полы и постирать одежду. Эти легкие обряды привлекали в дом добрых и умных людей. А в спальне зажигали свечи розового цвета.

Народные приметы 23 апреля