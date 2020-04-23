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23 апреля 13°C

Народные приметы 23 апреля: почему в этот день нельзя далеко уезжать, а жены должны каяться

23 апреля отмечается народный праздник Терентий Маревный. Другие названия праздника Терентьев день, День солнцезахода и День кающихся жен. Рассказываем, за что нужно каяться женщинам и почему нельзя отправляться в дальнюю дорогу в этот день.

Цветение. Весна.
Цветение. Весна.
СС0

Кто такой Терентий

Терентий жил в III веке в Африке. Правящий в то время император-язычник Декий издал указ об обязательном принесении жертв идолам. Дружина Терентия отказалась это делать, и их приказали заточить. Всех христиан принуждали оказаться от веры, но эти попытки были безуспешными.

Мучеников морили голодом и напускали на них змей. Тогда Господь послал в помощь ангела, который освободил их от оков, оградил от злодеев и утолил голод. Правитель Африки Фортуниан разгневался и приказал обезглавить Терентия и его соратников.

Народные традиции 23 апреля

К 23 апреля устанавливалась теплая погода. Она превращала тающий снег в грязное месиво. Повсюду текли ручьи, а глина и почва размягчались. Поэтому день называли «невыездным» и сегодня старались не отправляться в дальний путь. В народе говорили: «На Терентия дорога рушится».

Дорога в лесу. Тропинка.
Дорога в лесу. Тропинка.
СС0

По приметам, на Терентия жена, которая согрешила, должна была покаяться. Но это «средство» помогало не всем, а лишь тем, кто искренне желает наладить отношения с мужем и сохранить семью.

В этот день наши предки гадали. В доме нужно было обязательно политься растения, помыть полы и постирать одежду. Эти легкие обряды привлекали в дом добрых и умных людей. А в спальне зажигали свечи розового цвета.

Народные приметы 23 апреля

  • Терентий — день солнцезахода.
  • Если с утра солнце в дымке — значит, следует ожидать хорошего урожая, а если небо чистое — урожай будет плохим.
  • Чем дольше солнце будет в дымке, тем больше урожая будет собрано осенью.
  • Если утром туман против солнца, то скоро обязательно пойдет дождь.
  • Ясное чистое небо и яркое солнце на Терентия Маревного означает, что можно приступать к обработке озимых полей.
  • На орешнике появились сережки — земля больше не промерзнет.
  • Если в этот день появлялись молодые паучки, то это означало окончательное тепло, а сидящие высоко старые пауки предсказывали заморозки.
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