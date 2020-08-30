Народные приметы 28 августа: что нужно сделать в День Мирона

Народные традиции 30 августа
На Миронов день устраивают вдовьи помочи. В это время все жители деревни собирались вместе для того, чтобы помочь вдовам и сиротам. Женщины оказывали помощь в заготовке солений на зиму, а мужчины запахивали землю, сажали озимые, рубили дрова и чинили крышу. День считался началом активного листопада.
Каждая семья 30 августа приносила обездоленным что-то из своих запасов. Наши предки говорили: «На вдовий двор хоть щепку кинь».
Про этот день говорили: «Пришел Мирон, начал ветров гон». Сегодня ветра дули с большой силой, срывая с деревьев листья.
Народные приметы 30 августа
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На восходе солнца небо красное — примета того, что погода будет ветреной.
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Утром — туман и роса, значит, погода будет хорошая.
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Если на Мирона ветер дует порывами, то ожидается тихая погода, если же дует непрерывно, то в ближайшее время будет ненастье.
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Солнце садится в тучу — в ближайшие дни будет дождливо.
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На Мирона не отсеешься — на следующий год соберешь одни цветочки.
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Сажа в печной трубе падает — к сырой погоде.
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Пламя керосиновой лампы искрится и похоже на гриб — к дождю.
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Звезды кажутся маленькими — к перемене направления ветра и непогоде.
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Лягушки выходят на сушу и прыгают — к туману или перед дождем.