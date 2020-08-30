Народные приметы 28 августа: что нужно сделать в День Мирона

30 августа отмечается народно-христианский праздник День Мирона. По-другому его называют Вдовьи помочи. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 30 августа

На Миронов день устраивают вдовьи помочи. В это время все жители деревни собирались вместе для того, чтобы помочь вдовам и сиротам. Женщины оказывали помощь в заготовке солений на зиму, а мужчины запахивали землю, сажали озимые, рубили дрова и чинили крышу. День считался началом активного листопада.

Каждая семья 30 августа приносила обездоленным что-то из своих запасов. Наши предки говорили: «На вдовий двор хоть щепку кинь».

Про этот день говорили: «Пришел Мирон, начал ветров гон». Сегодня ветра дули с большой силой, срывая с деревьев листья.

Осень. Дождь. СС0

Народные приметы 30 августа