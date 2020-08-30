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30 августа 21°C
Жизнь

Народные приметы 28 августа: что нужно сделать в День Мирона

30 августа отмечается народно-христианский праздник День Мирона. По-другому его называют Вдовьи помочи. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Ветер. Лето. Одуванчик.
Ветер. Лето. Одуванчик.
СС0

Народные традиции 30 августа

На Миронов день устраивают вдовьи помочи. В это время все жители деревни собирались вместе для того, чтобы помочь вдовам и сиротам. Женщины оказывали помощь в заготовке солений на зиму, а мужчины запахивали землю, сажали озимые, рубили дрова и чинили крышу. День считался началом активного листопада.

Каждая семья 30 августа приносила обездоленным что-то из своих запасов. Наши предки говорили: «На вдовий двор хоть щепку кинь».

Про этот день говорили: «Пришел Мирон, начал ветров гон». Сегодня ветра дули с большой силой, срывая с деревьев листья.

Осень. Дождь.
Осень. Дождь.
СС0

Народные приметы 30 августа

  • На восходе солнца небо красное — примета того, что погода будет ветреной.

  • Утром — туман и роса, значит, погода будет хорошая.

  • Если на Мирона ветер дует порывами, то ожидается тихая погода, если же дует непрерывно, то в ближайшее время будет ненастье.

  • Солнце садится в тучу — в ближайшие дни будет дождливо.

  • На Мирона не отсеешься — на следующий год соберешь одни цветочки.

  • Сажа в печной трубе падает — к сырой погоде.

  • Пламя керосиновой лампы искрится и похоже на гриб — к дождю.

  • Звезды кажутся маленькими — к перемене направления ветра и непогоде.

  • Лягушки выходят на сушу и прыгают — к туману или перед дождем.

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