Народные приметы 22 августа: что запрещено делать в Матфеев день

Что за праздник?
22 числа православные чтят преподобного Матфея.
У даты есть и второе название — Змеесос. Все потому, что предки верили: в этот день змеи заползают в хлева и присасываются к коровьему вымени.
Что делать на Матфеев день?
В праздник, считали славяне, хорошо готовить молочные блюда: сыр, творог, сметану. Их нужно есть самим, делить с соседями и раздавать прохожим. По поверью, вкусные угощения на Матфеев день приносят плодородие, благополучие и достаток.
Как вести себя запрещено
Нельзя хвастать перед знакомыми (и незнакомыми тоже). В противном случае можно лишиться того, что особенно дорого. Не стоит и ссориться, ведь тогда есть риск потерять хорошие отношения с близкими.
Запрещено выгонять животных на улицу. Считается, что они 22 августа могут сильно захворать.
Постарайтесь отказаться от металлических украшений. Они отпугивают удачу.
Приметы на 22 августа
- Ночь ясная и нет росы? Следующий день будет дождливым;
- Рыба перестала клевать — к резкому похолоданию;
- Жабы и лягушки громко квакают на прудах и болотах — к затяжному дождю;
- Уж выполз на дорогу — к сухому началу осени;
- Вороны каркают у дома — к беде.