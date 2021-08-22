Народные приметы 22 августа: что запрещено делать в Матфеев день

22 августа в народе отмечают Матфеев день. Почему в этот праздник надо готовить сыр, нельзя хвастаться и носить металлические украшения — в материале altapress.ru.

Что за праздник?

22 числа православные чтят преподобного Матфея.

У даты есть и второе название — Змеесос. Все потому, что предки верили: в этот день змеи заползают в хлева и присасываются к коровьему вымени.

Змея. altapress.ru.

Что делать на Матфеев день?

В праздник, считали славяне, хорошо готовить молочные блюда: сыр, творог, сметану. Их нужно есть самим, делить с соседями и раздавать прохожим. По поверью, вкусные угощения на Матфеев день приносят плодородие, благополучие и достаток.

Как вести себя запрещено

Нельзя хвастать перед знакомыми (и незнакомыми тоже). В противном случае можно лишиться того, что особенно дорого. Не стоит и ссориться, ведь тогда есть риск потерять хорошие отношения с близкими.

Запрещено выгонять животных на улицу. Считается, что они 22 августа могут сильно захворать.

Постарайтесь отказаться от металлических украшений. Они отпугивают удачу.

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