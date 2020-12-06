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Народные приметы 6 декабря: что можно и нельзя делать на Митрофанов день

6 декабря отмечается народно-христианский праздник Митрофанов день. По-другому его называют Митрофан, Волхв, День памяти Александра Невского и День Митрофания. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Народные традиции 6 декабря

В этот день продолжается установление санного пути. Это событие всегда отмечается веселой ездой на санях. На столы в праздник принято ставить пироги и свежесваренное пиво.

Днем молодежь вместе с детворой резвилась на улице. Они играли в подвижные игры и катались на санках. Вечером, после всех гуляний, девушки занимались гаданием на суженого.

Ещё 6 декабря было принято гадать на то, когда молодой человек вернётся с военной службы. Для этого ловили паука и сажали его в банку, которую плотно закрывали. Через 6 дней проверяли, жив ли паук. Если да, то с солдатом всё будет хорошо.

В этот день нельзя выяснять отношения, встречаться с недоброжелателями, обращаться за помощью. Нужно быть сдержанными и доброжелательными.

Друзья. Дружба.
Друзья. Дружба.
unsplash.com.

Народные приметы 6 декабря

  • Егорий зимний — охранитель скота, повелитель волков.

  • На небе мало облаков — будет ясно, но холодно.

  • Тучи закрыли солнце, значит, скоро начнется буран.

  • Месяц четкий и с острыми «рожками» — зима будет студеной.

  • Снег под ногами сильно скрепит — к теплой погоде.

  • Устойчивый юго-восточный или северо-восточный ветер — к пасмурной и снежной погоде.

  • Ночью луна словно покраснела — жди на следующий день усиления ветра и снега.

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