Народные приметы 6 декабря: что можно и нельзя делать на Митрофанов день

Народные традиции 6 декабря
В этот день продолжается установление санного пути. Это событие всегда отмечается веселой ездой на санях. На столы в праздник принято ставить пироги и свежесваренное пиво.
Днем молодежь вместе с детворой резвилась на улице. Они играли в подвижные игры и катались на санках. Вечером, после всех гуляний, девушки занимались гаданием на суженого.
Ещё 6 декабря было принято гадать на то, когда молодой человек вернётся с военной службы. Для этого ловили паука и сажали его в банку, которую плотно закрывали. Через 6 дней проверяли, жив ли паук. Если да, то с солдатом всё будет хорошо.
В этот день нельзя выяснять отношения, встречаться с недоброжелателями, обращаться за помощью. Нужно быть сдержанными и доброжелательными.
Народные приметы 6 декабря
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Егорий зимний — охранитель скота, повелитель волков.
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На небе мало облаков — будет ясно, но холодно.
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Тучи закрыли солнце, значит, скоро начнется буран.
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Месяц четкий и с острыми «рожками» — зима будет студеной.
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Снег под ногами сильно скрепит — к теплой погоде.
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Устойчивый юго-восточный или северо-восточный ветер — к пасмурной и снежной погоде.
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Ночью луна словно покраснела — жди на следующий день усиления ветра и снега.