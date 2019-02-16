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Жизнь

Чего боялись предки на Починки: народные приметы 16 февраля

Починки — народный праздник, который отмечают 16 февраля 2019 года. Его еще называют «Семён и Анна», «Семен Богоприимец» и «Хранитель младенцев». Рассказываем, чего боялись наши предки в этот день и с какими поверьями и традициями связаны Починки.

Упряжка. Кони. Сани
Упряжка. Кони. Сани
СС0

Починки. Народные традиции на 16 февраля

На Починки было принято молиться о здоровье новорожденных святым Симеону Богоприимцу и Анне Пророчице. Из-за этой традиции и появилось одно из названий дня — «Хранитель младенцев».

С 16 февраля связано много поговорок. Крестьяне на Починки вставали рано и брались за работу. Как правило, ремонт конской упряжи доставался старикам. Предки приговаривали: «Семен и Анна сбрую починяют» и «В Починки дед встаёт чуть свет — чинит сбрую летнюю, да борону столетнюю». Известное «Готовь сани летом, а телегу — зимой» тоже относится к Починкам, пишет hollydays.ru.

В день Починок славяне варили «саламату» — мучную кашу (кисель) из ржаной, ячменной или пшеничной прожаренной муки, заваренной кипятком и распаренной в печи. Иногда в кушанье добавляли сало, масло или жир.

В ночь на 16 февраля (после Сретения) было принято «усмирять домового». Люди боялись, что если в эту ночь он разгневается, то может «заездить коня». Поэтому к лошади привязывали кнут, рукавицы и онучи (портянки на ногу под сапоги или лапти). Считалось, что домовой примет их за человека и не тронет коня.

Зима. Снег.
Зима. Снег.
СС0

Народные приметы на 16 февраля 2019 года

  • Если на Починки снег идет крупными хлопьями, то стоит ждать дождливое лето.
  • Считалось, что с Починок до Власьева дня (24 февраля) будет «семь крутых утренников (то есть семь суровых, холодных утра — ред.) — три до Власия, да три после Власия, и один на Власия».
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