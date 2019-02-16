Чего боялись предки на Починки: народные приметы 16 февраля

Починки — народный праздник, который отмечают 16 февраля 2019 года. Его еще называют «Семён и Анна», «Семен Богоприимец» и «Хранитель младенцев». Рассказываем, чего боялись наши предки в этот день и с какими поверьями и традициями связаны Починки.

Починки. Народные традиции на 16 февраля

На Починки было принято молиться о здоровье новорожденных святым Симеону Богоприимцу и Анне Пророчице. Из-за этой традиции и появилось одно из названий дня — «Хранитель младенцев».

С 16 февраля связано много поговорок. Крестьяне на Починки вставали рано и брались за работу. Как правило, ремонт конской упряжи доставался старикам. Предки приговаривали: «Семен и Анна сбрую починяют» и «В Починки дед встаёт чуть свет — чинит сбрую летнюю, да борону столетнюю». Известное «Готовь сани летом, а телегу — зимой» тоже относится к Починкам, пишет hollydays.ru.

В день Починок славяне варили «саламату» — мучную кашу (кисель) из ржаной, ячменной или пшеничной прожаренной муки, заваренной кипятком и распаренной в печи. Иногда в кушанье добавляли сало, масло или жир.

В ночь на 16 февраля (после Сретения) было принято «усмирять домового». Люди боялись, что если в эту ночь он разгневается, то может «заездить коня». Поэтому к лошади привязывали кнут, рукавицы и онучи (портянки на ногу под сапоги или лапти). Считалось, что домовой примет их за человека и не тронет коня.

Зима. Снег. СС0

Народные приметы на 16 февраля 2019 года