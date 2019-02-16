Чего боялись предки на Починки: народные приметы 16 февраля

Починки. Народные традиции на 16 февраля
На Починки было принято молиться о здоровье новорожденных святым Симеону Богоприимцу и Анне Пророчице. Из-за этой традиции и появилось одно из названий дня — «Хранитель младенцев».
С 16 февраля связано много поговорок. Крестьяне на Починки вставали рано и брались за работу. Как правило, ремонт конской упряжи доставался старикам. Предки приговаривали: «Семен и Анна сбрую починяют» и «В Починки дед встаёт чуть свет — чинит сбрую летнюю, да борону столетнюю». Известное «Готовь сани летом, а телегу — зимой» тоже относится к Починкам, пишет hollydays.ru.
В день Починок славяне варили «саламату» — мучную кашу (кисель) из ржаной, ячменной или пшеничной прожаренной муки, заваренной кипятком и распаренной в печи. Иногда в кушанье добавляли сало, масло или жир.
В ночь на 16 февраля (после Сретения) было принято «усмирять домового». Люди боялись, что если в эту ночь он разгневается, то может «заездить коня». Поэтому к лошади привязывали кнут, рукавицы и онучи (портянки на ногу под сапоги или лапти). Считалось, что домовой примет их за человека и не тронет коня.
Народные приметы на 16 февраля 2019 года
- Если на Починки снег идет крупными хлопьями, то стоит ждать дождливое лето.
- Считалось, что с Починок до Власьева дня (24 февраля) будет «семь крутых утренников (то есть семь суровых, холодных утра — ред.) — три до Власия, да три после Власия, и один на Власия».