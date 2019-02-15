Народные приметы 15 февраля. Зачем предки поджигали волосы на Сретение

Сретение Господне — православный праздник, который отмечают 15 февраля 2019. В народе этот день еще называли «Сретенские морозы» и «Громницы». Рассказываем, зачем предки поджигали в этот день волосы и с какими еще народными поверьями связано 15 февраля.

Что за праздник Сретение Господне?

Сретение Господне — один из 12 важнейших православных праздников после Пасхи. На 40-й день после рождения Иисуса Христа Богородица принесла его в храм, чтобы посвятить Богу. Там их встретил благочестивый старец Симеон. Ему было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Мессию. Считается, что старцу было около 360 лет, сообщает foma.ru.

Сретение значит «встреча»: верующие празднуют встречу всего человечества в лице конкретного человека с Богом.

Фонарь в снегу. Зима. СС0

Сретение. Народные традиции 15 февраля

Сретение в народе считалось границей между зимой и летом. Люди говорили: «на Сретение зима с весною встретилась» и «в Сретение солнце на лето, зима на мороз поворотила». Считалось, что последние зимние морозы выпадают на это время, поэтому их в народе и назвали «сретенскими».

Еще на 15 февраля выпадает языческий праздник «Громницы», пишет hollydays.ru. В этот день прославляли Перуна и богиню Громовицу.

В некоторых регионах был обычай — сретенскими свечами крестообразно поджигать друг другу волосы. Считалось, что это помогает от головной боли. В деревнях устраивали гуляния и пекли круглые блины, которые символизируют солнце.

Крестьянки в Костромской губернии пекли баранки и кормили ими домашний скот: люди верили, что это должно защитить животных от болезней.

Масленица. Блины СС0

Народные приметы на 15 февраля 2019 года