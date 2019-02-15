Народные приметы 15 февраля. Зачем предки поджигали волосы на Сретение

Что за праздник Сретение Господне?
Сретение Господне — один из 12 важнейших православных праздников после Пасхи. На 40-й день после рождения Иисуса Христа Богородица принесла его в храм, чтобы посвятить Богу. Там их встретил благочестивый старец Симеон. Ему было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Мессию. Считается, что старцу было около 360 лет, сообщает foma.ru.
Сретение значит «встреча»: верующие празднуют встречу всего человечества в лице конкретного человека с Богом.
Сретение. Народные традиции 15 февраля
Сретение в народе считалось границей между зимой и летом. Люди говорили: «на Сретение зима с весною встретилась» и «в Сретение солнце на лето, зима на мороз поворотила». Считалось, что последние зимние морозы выпадают на это время, поэтому их в народе и назвали «сретенскими».
Еще на 15 февраля выпадает языческий праздник «Громницы», пишет hollydays.ru. В этот день прославляли Перуна и богиню Громовицу.
В некоторых регионах был обычай — сретенскими свечами крестообразно поджигать друг другу волосы. Считалось, что это помогает от головной боли. В деревнях устраивали гуляния и пекли круглые блины, которые символизируют солнце.
Крестьянки в Костромской губернии пекли баранки и кормили ими домашний скот: люди верили, что это должно защитить животных от болезней.
Народные приметы на 15 февраля 2019 года
- Предки замечали: какая погода в праздник Сретения, такой в этом году будет и весна.
- Если утром 15 февраля идет снег, то будет урожай ранних хлебов, а если к вечеру — поздних.
- Если на Сретение звенит капель, значит, должен быть хороший урожай пшеницы.
- Выпавший 15 февраля снег предвещает затяжную и дождливую весну.
- Звездное небо на Сретение — к поздней весне.
- Если солнце не выглянуло из облаков перед закатом 15 февраля, то наступят сильные морозы.