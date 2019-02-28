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Жизнь

Народные приметы 28 февраля. Как призывали благополучие на Онисима Овчарника

Онисим Овчарник — народный праздник 28 февраля 2019 года. По-другому его называли «Онисим Овчар», «Овчарницы» и «Зимобор». По народным поверьям, в этот день можно было призвать благополучие в нескольких сферах жизни. Рассказываем, что делали предки на Онисима Овчарника 28 февраля.

Овцы. Игрушки
Овцы. Игрушки
Изображение от Alexas_Fotos на Pixabay

Онисим Овчарник. Народные традиции 28 февраля

В церковном календаре 28 февраля — день памяти апостола от семидесяти Онисима. На Руси его считали покровителем овцеводства. В этот день овчары «окликали» звезды. Они просили, чтобы стадо овец увеличилось, «как по поднебесью звездам несть числа».

На Онисима Овчарника не только овчары совершали обряды на благополучие, уточняет hollydays.ru. Люди брали в амбарах семена, выставляли их на три зари на мороз и откладывали до посева. А рукодельницы выносили утром на мороз лучший клубок пряжи — «зорнили», чтобы вся пряжа была крепкой и чистой.

Считалось, что 28 февраля зима становится «безрогой», то есть теряет свою силу окончательно. Ведь первый рог зиме уже сшиб Власий.

Оттепель.
Оттепель.
CC0

Народные приметы на 28 февраля 2019 года

  • В народе говорили, что на Онисима Овчара весна и зима спорят: кто из них повернет вспять, а кто двинется дальше.
  • Предки считали, что если 28 февраля тает снег, то в этом году будет хороший урожай сена.
  • Большие сосульки говорят о том, что весна будет долгой.
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