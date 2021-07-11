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Жизнь

Что можно и нельзя делать на Крапивное заговенье. Народные приметы 11 июля

11 июля отмечается народно-христианский праздник — Крапивное заговенье. По-другому его называют: «Крапивные заговины», «Конец Петрова поста». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связана дата.

Крапива
Крапива
СС0

Народные традиции 11 июля

В канун Петрова дня молодежь долго не ложилась спать — веселилась почти до самого утра. Водили хороводы, пели песни, играли. Кроме того, говорили, что тот, кто найдет цветущее растение «петров крест» и вырвет его с корнем, получит небывалую удачу. Считалось, что корень и от любой напасти избавит, и к кладу приведет.

Этот день называли также Крапивным заговеньем. Считалось, что после этой даты жгучая трава теряет свои целебные свойства. Поэтому нужно было успеть сварить щи из листьев крапивы — последние в этом году.

Крапиву крестьяне ценили за ее полезность. Из нее готовили салаты, супы, начинки для пирожков, а также солили и квасили. Из листьев молодой крапивы делали отвары и настои, которые обладали свойством восстанавливать силы и останавливать внутренние кровотечения. Девушки применяли это растение в косметических целях — считалось, что его отвар укрепляет волосы и предотвращает их выпадение.

Крапива
Крапива
СС0

Также крапиву применяли в быту. Из нее получали волокно, которое вполне могло конкурировать с льном и хлопком. Из «крапивной» ткани шили крепкие паруса, мешки, кули, а иногда и одежду.

На Руси крапиве приписывали и мистические свойства. Ее, к примеру, считали хорошим оберегом от дурного сглаза. Для этого нужно было сжечь семена крапивы на углях и пустить дым по дому. Также для защиты от нечистой силы крапиву вешали на двери и окна.

Накануне Петрова дня с деревьев начинали осыпаться листья. Люди говорили: «Упало по листу, придет август — упадет по два», — и начинали ждать осени. В некоторых районах огородники уже начинали копать первый картофель. Замечали приметы: если кукушка в это время переставала куковать — это означало, что зима наступит рано.

11 июля нужно ходить в баню и париться. А вот выходить замуж ни в коем случае нельзя. Иначе женщине сулит еще два брака.

Свадьба.
Свадьба.
Предоставлено altapress.ru.
Свадьба.
Свадьба.
unsplash.com
Свадьба.
Свадьба.
unsplash.com
Свадьба.
Свадьба.
unsplash.com
Свадьба.
Свадьба.
unsplash.com
Свадьба.
Свадьба.
unsplash.com

Народные приметы 11 июля

  • Если ветра нет, а лес шумит — будет дождь.
  • Кукушка замолчала — к ранней и снежной зиме.
  • Если клен «плачет», дождь начнется через 3−4 дня.
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