Народные приметы 11 июля. Что такое Крапивное заговенье и что не разрешается делать в этот день

11 июля отмечается праздник Крапивное заговенье. Также его называют «Крапивные заговины» и «Конец Петрова поста». Рассказываем, что можно и нельзя делать в этот день.

Народные приметы и традиции

В старину в канун 11 июля молодые люди долго не ложились спать — играли, пели, водили хороводы до самого утра.

Гуляющие также искали растение «петров крест» — считалось, что если его вырвать с корнем, тебя будет ждать удача, здоровье и богатство.

Крапивным заговеньем этот день называли потому, что считалось, что после праздника крапива теряет свои полезные свойства. Поэтому до середины июля нужно было обязательно успеть сварить с этой жгучей травой суп, сделать заготовки, настойки и очень вкусные пироги.

Девушки мыли с настоем крапивы волосы — считалось, что они укрепляют и оздоровляют их.

Крапива и «одевала» крестьян — из травы получали прочное волокно, из которого потом шили себе одеяния.

Защищало жгучее растение и от сглаза нечистой силы. Чтобы прогнать ее из дому, достаточно было подвесить пучки с крапивой на двери и окна.

11 июля нужно ходить в баню и париться. А вот выходить замуж ни в коем случае нельзя. Иначе женщине сулит еще два брака.

Народные приметы 11 июля