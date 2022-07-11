11 июля
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Жизнь

Народные приметы 11 июля. Что такое Крапивное заговенье и что не разрешается делать в этот день

11 июля отмечается праздник Крапивное заговенье. Также его называют «Крапивные заговины» и «Конец Петрова поста». Рассказываем, что можно и нельзя делать в этот день.

Крапива
Крапива
СС0

Народные приметы и традиции

В старину в канун 11 июля молодые люди долго не ложились спать — играли, пели, водили хороводы до самого утра.

Гуляющие также искали растение «петров крест» — считалось, что если его вырвать с корнем, тебя будет ждать удача, здоровье и богатство.

Крапивным заговеньем этот день называли потому, что считалось, что после праздника крапива теряет свои полезные свойства. Поэтому до середины июля нужно было обязательно успеть сварить с этой жгучей травой суп, сделать заготовки, настойки и очень вкусные пироги.

Девушки мыли с настоем крапивы волосы — считалось, что они укрепляют и оздоровляют их.

Крапива и «одевала» крестьян — из травы получали прочное волокно, из которого потом шили себе одеяния.

Защищало жгучее растение и от сглаза нечистой силы. Чтобы прогнать ее из дому, достаточно было подвесить пучки с крапивой на двери и окна.

11 июля нужно ходить в баню и париться. А вот выходить замуж ни в коем случае нельзя. Иначе женщине сулит еще два брака.

Народные приметы 11 июля

  • Если ветра нет, а лес шумит — будет дождь.
  • Кукушка замолчала — к ранней и снежной зиме.
  • Если клен «плачет», дождь начнется через 3−4 дня.
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