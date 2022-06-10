Народные приметы 10 июня: что категорически запрещено делать в Никитин день

Что можно и нельзя делать на «Полудницы»
На «Полудницы» предки чтили память Никиты — «охранника» гусят. Считается, что юных птичек он оберегает от орлов, ястребов и остальных хищников.
По поверью, 10 июня просыпались ведьмы, похожие на земных женщин. Они нарезали круги по полям и завлекали работающих крестьян, стараясь лишить их сил. Так что на «Никиту Гусятника» полагалось зажмуриться и произнести: «Господи, спаси меня от соблазна».
Беременных в Никитин день тоже посылали в поле. По легенде, так ребенок в животе окрепнет и будет здоровым.
Категорически запрещено 10 июня оставлять дверь нараспашку, особенно если в доме живет незамужняя девушка. В противном случае она может не найти себе супруга.
Кроме того, на «Полудницы» нельзя выходить от гостей одному. Это тоже к одиночеству.
Народные приметы на Никитин день
- Трава в росе в Никитин день — к богатому урожаю хлеба.
- Нет ветра 10 июня — тоже к хорошему урожаю.
- Радуга появилась и быстро исчезла 10 июня — к ясной погоде.
- Навозные жуки взлетают на «Полудницы» — к осадкам.